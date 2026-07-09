Los graves incendios forestales en Francia han alcanzado en los últimos días numerosas regiones vitivinícolas. La más afectada es el sur del país, especialmente el departamento de Pirineos Orientales en la frontera con España.
Graves daños por incendios forestales en el sur de Francia
El fuego alcanzó en los últimos días numerosas regiones vitivinícolas en Borgoña y en el Loira. La zona más afectada es el sur del país, especialmente el departamento de Pirineos Orientales en la frontera con España.
Allí se han destruido alrededor de 4,900 hectáreas de vegetación, y aproximadamente 10,000 personas han tenido que abandonar temporalmente sus hogares. Aunque los viñedos se consideran en general como barreras naturales contra el fuego, numerosas parcelas de vides han sido alcanzadas por las llamas.
Según la Cámara de Agricultura, todas las ramas agrícolas están afectadas allí, desde la viticultura hasta la fruticultura y la ganadería. Alrededor de 300 explotaciones podrían haber sufrido daños. En la localidad de Tarerach, la viticultura ha sido parcialmente devastada.
Además de los daños directos por el fuego, las instalaciones de riego y las estaciones de bombeo destruidas generan preocupación. La Cámara de Agricultura habla de consecuencias "colosales" y exige ayudas estatales inmediatas.
Muchos viticultores aún no pueden evaluar completamente la magnitud de los daños, ya que algunas áreas siguen cerradas por razones de seguridad. Otros ya informan de pérdidas significativas.
En una bodega en Montalba-le-Château, se ha destruido alrededor del 90 por ciento de las nueve hectáreas de viñedo. La pérdida de viejas instalaciones de vides, que han sido cuidadas durante décadas y no se pueden reemplazar a corto plazo, es especialmente dolorosa. Además, se temen consecuencias indirectas por el humo, así como daños en bodegas e infraestructura debido a cortes de electricidad.
En diferentes zonas
También en otras regiones vitivinícolas de Francia, los incendios han causado daños. En el departamento de Loira, a principios de julio, un incendio presuntamente provocado por fuegos artificiales destruyó casi una media hectárea de una parcela de Marsanne cerca de Saint-Michel-sur-Rhône.
De alrededor de 4,000 cepas, solo unas 100 quedaron en gran medida a salvo. Los viticultores no solo cuentan con pérdidas de cosechas, sino también con daños a largo plazo en las vides y la necesidad de nuevas plantaciones.
En Borgoña, en los últimos días se han reportado pequeños incidentes de incendios en viñedos. En comparación con el sur de Francia, los daños allí han sido hasta ahora significativamente más limitados.
En general, crece en las regiones vitivinícolas francesas la preocupación de que la combinación de calor extremo, sequía y el aumento de incendios vegetales podría llevar a pérdidas significativas con más frecuencia en el futuro.
Se investiga
Mientras, la policía investiga por sospecha de incendio provocado por negligencia.