Los incendios forestales avanzan sin tregua en el suroeste de Europa, donde ya redujeron a cenizas más de 17.000 hectáreas de vegetación. El fenómeno es la consecuencia directa de una ola de calor extrema que pulverizó récords históricos y dejó en evidencia la creciente vulnerabilidad del continente frente al cambio climático.
Incendios en Europa: el fuego ya arrasó más de 17.000 hectáreas
Francia, España y Portugal sufren devastadores incendios forestales en áreas protegidas. Las temperaturas extremas colapsaron los sistemas de emergencia y provocaron miles de muertes.
Con miles de bomberos desplegados, evacuaciones masivas y sistemas sanitarios desbordados, Francia, España y Portugal se posicionan como el epicentro de una crisis ambiental y humanitaria sin precedentes.
La reciente anomalía térmica elevó los termómetros por encima de los 40 °C en numerosos puntos de la región, cobrándose la vida de alrededor de 3.700 personas por causas asociadas a las altas temperaturas.
Expertos de diversos organismos internacionales coinciden en que la intensidad y precocidad de estos eventos se vinculan directamente con el calentamiento global, transformando lo que antes eran excepciones en una amenaza estructural para la salud pública y los ecosistemas.
Los focos críticos en la región
En el sur de Francia, en las inmediaciones de Trevillach, unos 600 bomberos combaten un incendio que ya destruyó más de 1.000 hectáreas en laderas montañosas. Ante el avance del fuego, las autoridades procedieron al cierre de carreteras y al establecimiento de refugios de emergencia para contener a las familias desplazadas.
Por su parte, España padece un frente crítico en el noreste de su territorio, cerca de la Costa Brava catalana. Allí, las llamas arrasaron 2.200 hectáreas, afectando principalmente el espacio natural protegido de las Gavarras. Agentes forestales locales señalaron que el siniestro se habría originado por una "negligencia", motivo por el cual la policía de Cataluña detuvo a un sospechoso.
Portugal completa este escenario crítico. La protección civil lusa informó que un devastador foco en el norte del país recorrió 35 kilómetros y calcinó unas 13.000 hectáreas en apenas tres días. A pesar de que el 80% del perímetro logró ser controlado gracias al envío de aviones cisterna desde España e Italia, las llamas ya provocaron al menos nueve heridos.
El factor del cambio climático
De acuerdo a mediciones de la NASA basadas en datos satelitales de las últimas dos décadas, la frecuencia e intensidad de los incendios forestales extremos se duplicaron en el hemisferio norte.
El incremento de las temperaturas nocturnas impide el enfriamiento de la superficie, permitiendo que el fuego se mantenga activo durante la noche y dificultando las tareas de control. Asimismo, entre 2001 y 2023, las emisiones globales de carbono por incendios boscosos crecieron un 60%, triplicándose en las regiones de Eurasia.
Desde la European State Forest Association (EUSTAFOR) advierten que el cambio climático prolonga las temporadas de riesgo desde la primavera hasta el otoño. Este factor, combinado con el abandono rural y la consecuente acumulación de material combustible en los bosques, reduce drásticamente la capacidad de respuesta local.
En paralelo, el servicio europeo Copernicus ratificó que Europa es el continente que más rápido se calienta en el planeta, registrando un aumento de 2,5 °C respecto a los niveles preindustriales.
Una radiografía alarmante
La ola de calor que azota al continente es calificada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un "ensayo general" de los veranos venideros.
En Francia se registraron 114 episodios con temperaturas superiores a los 40 °C en menos de dos semanas, provocando un incremento del 29,1% en la tasa de mortalidad general. En España, las muertes vinculadas al calor superaron las 1.000 víctimas en el último mes.
Aproximadamente 410 millones de europeos —más de dos tercios de la población del continente— soportaron máximas superiores a los 35 °C bajo la influencia de un domo de calor que atrapó el aire cálido proveniente del norte de África, consolidando un panorama que demanda urgentes medidas de adaptación urbana e infraestructura verde.