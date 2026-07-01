Violentas tormentas sacudieron Rumania en las últimas horas y dejaron al menos una persona muerta, además de severos daños materiales en buena parte del país. El temporal llegó después de una prolongada canícula que afectó a Europa central y del sureste, y provocó anegamientos, caída de árboles y múltiples complicaciones en zonas urbanas.
Violentas tormentas dejaron inundaciones y al menos un muerto en Rumania
Un frente de mal tiempo golpeó buena parte de Rumania después de una intensa ola de calor en Europa central y del sureste. Las tormentas dejaron al menos una persona muerta, inundaciones, árboles caídos y problemas en el tránsito y el metro de Bucarest.
La víctima fatal se registró en Ganeasa, una localidad cercana a Bucarest. Según informó la emisora rumana Digi24, un árbol cayó sobre una furgoneta, hirió al conductor y provocó la muerte de un hombre de 40 años que también se encontraba dentro del vehículo.
El fenómeno afectó a la capital y a 20 de los 41 condados rumanos. Durante la noche, los fuertes vientos y las lluvias intensas derribaron árboles, inundaron calles, casas y sótanos, dañaron vehículos y generaron problemas en el tránsito. En Bucarest, el servicio de metro también se vio alterado y una estación quedó parcialmente suspendida por la entrada de agua.
El alcalde general de Bucarest, Ciprian Ciucu, calificó la situación como “sin precedentes” y señaló que las autoridades intervinieron en más de mil casos durante la noche. En medio del operativo, algunos bomberos tuvieron que nadar para llegar hasta autos atrapados por el agua y rescatar a personas que habían quedado encerradas en los vehículos.
Raed Arafat, jefe del Departamento de Situaciones de Emergencia, precisó que se recibieron casi dos mil pedidos de auxilio y que unos 900 seguían pendientes. El alerta no terminó: los meteorólogos anticiparon nuevas tormentas eléctricas para los próximos días, con lluvias que podrían ser torrenciales y temperaturas superiores a los 32 grados.