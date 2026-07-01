Tras ola de calor extremo

Violentas tormentas dejaron inundaciones y al menos un muerto en Rumania

Un frente de mal tiempo golpeó buena parte de Rumania después de una intensa ola de calor en Europa central y del sureste. Las tormentas dejaron al menos una persona muerta, inundaciones, árboles caídos y problemas en el tránsito y el metro de Bucarest.