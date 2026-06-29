Hay dos detenidos

Al menos cinco muertos tras un tiroteo en un centro de atención juvenil de Alemania

La policía informó que el ataque tuvo lugar en una institución para ayuda de menores en la ciudad de Stade, que cuenta con poco menos de 50.000 habitantes y está ubicado a unos 40 km de Hamburgo. Las fuerzas de seguridad desplegaron un fuerte operativo en la zona y confirmaron la detención del agresor y otro sospechoso.