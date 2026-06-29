Este lunes se registró un tiroteo en un centro de menores de la ciudad de Stade, en el norte de Alemania, que provocó al menos cinco muertos y varios heridos, según informó la Policía.
Al menos cinco muertos tras un tiroteo en un centro de atención juvenil de Alemania
La policía informó que el ataque tuvo lugar en una institución para ayuda de menores en la ciudad de Stade, que cuenta con poco menos de 50.000 habitantes y está ubicado a unos 40 km de Hamburgo. Las fuerzas de seguridad desplegaron un fuerte operativo en la zona y confirmaron la detención del agresor y otro sospechoso.
Los hechos se produjeron pasado el mediodía en un "centro de ayuda a menores" de la calle Dankerstrasse, en una zona residencial de la localidad. El violento ataque armado provocó la movilización inmediata de unidades policiales con chalecos protectores y un gran número de ambulancias.
Víctimas fatales
“Según las informaciones actuales, cinco personas fueron heridas de forma fatal y otras personas sufrieron lesiones", indicó el breve comunicado. Se desconoce por el momento la edad de las víctimas fallecidas, pero según el tabloide Bild todos ellos son adultos.
"En el marco de las medidas de búsqueda y operativas que fueron adoptadas de inmediato, se logró detener a dos personas sospechosas, entre ellas el presunto tirador", agregó la institución, que señaló que las pesquisas para esclarecer lo sucedido aún continúan, pero que ya no existe riesgo para la población.
Con anterioridad, a través del mismo canal se había informado de un "gran operativo policial" en la calle Dankerstrasse de Stade y se había conminado a la población a "abandonar o evitar" la zona por seguridad.
Varios medios de comunicación, entre ellos la cadena pública regional NDR y la privada NTV habían adelantado que cinco personas habían muerto en un tiroteo y que el presunto agresor había sido detenido.
Investigan los motivos
Asimismo, la policía local confirmó que, tras los arrestos, “ya no existe peligro para la población” y que se iniciaron las investigaciones para determinar las causas exactas del ataque.
Según informaciones públicamente accesibles en internet, en la calle Dankerstrasse existe un centro de acogida para mujeres embarazadas, madres con hijos pequeños y niños menores de seis años.
Dos sospechosos han sido arrestados, uno de los cuales se cree que es el autor de los disparos, según la policía. El motivo del ataque aún se desconocía al momento de la última actualización de este informe.
Las imágenes difundidas por los medios locales mostraron un amplio acordonamiento policial en las calles de la ciudad, mientras helicópteros de los servicios de emergencia sobrevolaban el área del siniestro. Inicialmente, las fuerzas del orden recurrieron a las plataformas digitales para ordenar a los ciudadanos que se alejaran del perímetro por motivos de seguridad.