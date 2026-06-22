Horror en Canadá

Al menos dos muertos en un tiroteo en Montreal, uno de ellos era policía

Ocurrió en Côte-des-Neiges, donde una vecina registró la secuencia con su celular. La policía investiga un supuesto manifiesto de más de 100 páginas que creen que pudo haber sido escrito por el atacante. Según fuentes de las fuerzas del orden, presuntamente promueve la ideología incel.