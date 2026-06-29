El ingenio ante el extremo

Por qué los franceses están pintando sus ventanas con tiza ante una histórica ola de calor

Asfixiantes temperaturas azotan a gran parte de Europa, llevando los termómetros en Francia por encima de los 40 °C y forzando a los ciudadanos a rescatar del olvido una vieja solución casera, económica y con sólida base científica para enfriar sus hogares.