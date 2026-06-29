Mientras los termómetros perforan la barrera de los 40 °C en una Europa asfixiada por el cambio climático, los ciudadanos franceses encontraron en el fondo del placard un aliado inesperado para combatir el encierro térmico: la tiza. Ante la falta de aire acondicionado y el colapso en las escuelas, una vieja receta casera y ecológica basada en blanquear los cristales se transformó en la última línea de defensa para bajar la temperatura de los hogares sin gastar un euro de más.
Por qué los franceses están pintando sus ventanas con tiza ante una histórica ola de calor
Asfixiantes temperaturas azotan a gran parte de Europa, llevando los termómetros en Francia por encima de los 40 °C y forzando a los ciudadanos a rescatar del olvido una vieja solución casera, económica y con sólida base científica para enfriar sus hogares.
El fenómeno no tardó en viralizarse: miles de comercios y viviendas a lo largo del territorio francés comenzaron a lucir cristales completamente blanqueados. Ante la escasez de costosos sistemas de refrigeración y el impacto ambiental del aire acondicionado, la población optó por comprar masivamente tiza triturada —comercializada tradicionalmente en la región como Blanc de Meudon— para fabricar una pintura rústica.
Mezclada simplemente con agua y esparcida sobre los vidrios, esta mezcla genera una capa lechosa que cumple una función crucial: deja pasar una luz tenue pero refleja de manera eficiente los rayos ultravioleta e infrarrojos, impidiendo que el sol transforme el interior de las casas en auténticos invernaderos.
El respaldo científico detrás de la tiza
Aunque parezca una improvisación desesperada, la ciencia respalda fuertemente esta técnica. El carbonato de calcio, componente principal de la tiza, es altamente refractario.
De acuerdo con investigaciones sobre el enfriamiento radiativo, la aplicación de capas blancas sobre superficies expuestas puede reducir la temperatura interna de una habitación entre 1,7 °C y hasta 3,5 °C en los momentos de mayor radiación solar al mediodía. Esta vieja costumbre emula la arquitectura tradicional del sur de Europa, como las famosas casas blancas de Grecia, concebidas históricamente para mitigar el impacto solar.
Alarma escolar y medidas de emergencia
La situación en el ámbito público es crítica. La ola de calor obligó al cierre temporal de miles de establecimientos educativos y generó fuertes protestas sindicales por condiciones de trabajo "inaceptables" tras registrarse desmayos y traslados de urgencia en aulas sofocantes.
Frente a este escenario, el gobierno francés y empresas públicas anunciaron una partida presupuestaria de emergencia superior a los 130 millones de euros destinada a la instalación urgente de ventiladores, sistemas de refrigeración y reformas de aislamiento en más de 12.000 escuelas del país. Mientras tanto, fueron los propios padres quienes asistieron a los colegios para pintar las ventanas de las aulas con tiza en un intento por resguardar a los niños.
Un cambio climático que no da tregua
Los meteorólogos advierten que Europa se está calentando al doble del ritmo promedio global. Lo que antes representaba una anomalía de verano hoy se ha transformado en una constante que obliga a replantear el diseño de las ciudades modernas.
Ante redes eléctricas saturadas por el consumo energético, la simple tiza demuestra que, a veces, las respuestas más efectivas para adaptarnos a un planeta más cálido provienen del saber popular y la simplicidad ecológica.