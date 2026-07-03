Portugal solicitó a la Unión Europea, España y Marruecos que tengan aviones adicionales de extinción de incendios preparados en caso de que los incendios forestales empeoren durante la actual ola de calor, declaró el primer ministro Luis Montenegro el viernes (03.07.2026).
Portugal pide ayuda a España, Marruecos y la Unión Europea para combatir los incendios forestales
Lisboa activa el Mecanismo Europeo de Protección Civil al enfrentar una "situación excepcional". El fuego también amenaza la turística costa catalana.
La medida inusual no se debe a una escasez de recursos nacionales, sino a lo que describió como una "situación excepcional" en los próximos días, con "todo el país enfrentando un riesgo muy alto de incendios forestales", explicó Montenegro.
"Creemos que es mejor recibir apoyo de nuestros aliados de la UE y vecinos más cercanos que desviar recursos de otras partes del país donde actualmente están desplegados", declaró en una rueda de prensa, explicando por qué Lisboa había activado el Mecanismo de Protección Civil de la UE y los acuerdos bilaterales con España y Marruecos.
Algunas zonas de Portugal continental se encuentran bajo alerta meteorológica roja, emitida por la agencia meteorológica nacional IPMA, con temperaturas que superan los 40 grados Celsius en algunos distritos.
Confirman apoyo de militares españoles
El Gobierno portugués confirmó este viernes la llegada en las próximas horas de una unidad militar española especializada en apoyo a las operaciones contra incendios forestales, dentro de la ayuda solicitada.
El secretario de Estado de Protección Civil, Rui Rocha, explicó en el programa del canal de televisión SIC Notícias que el contingente español estará formado por una unidad militar española de emergencia, con una treintena de vehículos, y precisó que no trabajará directamente en la extinción de las llamas, sino que realizará tareas de vigilancia, reconocimiento, rescate y apoyo operativo, capacidades que consideró esenciales en el actual escenario.
Rocha explicó que es la primera vez que Portugal recurre al dispositivo militar enviado por España y subrayó que la cooperación entre ambos países resulta especialmente importante en un contexto en el que los incendios forestales son cada vez más frecuentes y extremos en la Península Ibérica.
El responsable de Protección Civil indicó que el contingente español permitirá a las autoridades portuguesas mantener desplegados medios en todo el territorio sin necesidad de trasladarlos continuamente entre diferentes regiones, una de las razones que llevaron al Ejecutivo a solicitar ayuda exterior antes de agotar su propia capacidad de respuesta.