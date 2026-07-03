Una amplia ola de calor se instaló sobre buena parte de Estados Unidos y amenaza con convertirse en uno de los episodios más intensos del verano boreal.
Ola de calor en Estados Unidos: temperaturas extremas impactan en el Mundial 2026 y los festejos del 4 de Julio
Las autoridades meteorológicas advirtieron que gran parte del centro y este de Estados Unidos enfrentará temperaturas extremas y elevados índices de humedad durante el fin de semana del Día de la Independencia. El fenómeno coincide con partidos del Mundial de fútbol 2026 y con las celebraciones por los 250 años de la independencia estadounidense.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), cerca del 70% de la población del país se encuentra bajo distintos niveles de alerta por temperaturas peligrosas, en una situación que coincide con uno de los fines de semana de mayor movimiento turístico del año: las celebraciones del 4 de Julio y la disputa de partidos del Mundial de fútbol 2026.
Temperaturas extremas y alertas en gran parte del país
El fenómeno comenzó a intensificarse sobre el Medio Oeste y, en los últimos días, se desplazó hacia el noreste y la costa atlántica, donde se esperan algunos de los registros más elevados.
En ciudades como Nueva York, Filadelfia, Boston y Washington D.C., los pronósticos anticipan máximas superiores a los 38 grados, mientras que la combinación de calor y humedad hará que la sensación térmica alcance valores cercanos a los 46 °C.
El Servicio Meteorológico Nacional explicó que la situación responde a un "domo de calor", un sistema de alta presión que impide la circulación del aire y favorece la acumulación de temperaturas elevadas durante varios días consecutivos.
Además del calor diurno, otro de los factores que preocupa a los especialistas es la falta de alivio durante la noche, ya que en numerosas ciudades las temperaturas mínimas permanecerán por encima de los 25 °C, dificultando la recuperación del organismo.
Las autoridades advirtieron que las condiciones pueden provocar agotamiento por calor, deshidratación y golpes de calor, especialmente en adultos mayores, niños, personas con enfermedades crónicas y trabajadores que realizan actividades al aire libre.
Por ese motivo, recomendaron mantenerse hidratados, evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día y permanecer en espacios con aire acondicionado siempre que sea posible.
En algunos estados también se adoptaron medidas para evitar problemas en el suministro eléctrico ante el incremento del consumo energético por el uso masivo de equipos de refrigeración.
Las autoridades solicitaron a grandes consumidores, incluidos algunos centros de datos e industrias, reducir temporalmente la demanda para preservar la estabilidad de la red.
La intensidad del fenómeno también elevó el riesgo de incendios forestales en regiones del oeste del país, donde varios estados mantienen declaraciones de emergencia debido a la combinación de altas temperaturas, vegetación seca y fuertes vientos.
El calor coincide con el Mundial y las celebraciones del Día de la Independencia
La ola de calor llega en un momento de gran actividad en Estados Unidos. Este fin de semana se celebrará el 250° aniversario de la Declaración de Independencia, una fecha que tradicionalmente reúne a millones de personas en desfiles, espectáculos de fuegos artificiales, festivales, conciertos y reuniones familiares al aire libre.
Al mismo tiempo, el país es una de las sedes del Mundial de fútbol 2026 y alberga partidos correspondientes a las instancias decisivas del torneo.
Las elevadas temperaturas despertaron preocupación entre jugadores, entrenadores, organizadores y asociaciones vinculadas al fútbol, debido al impacto que el calor extremo puede tener sobre el rendimiento deportivo y la salud de los protagonistas.
Durante los encuentros disputados en los últimos días ya se implementaron pausas para hidratación y otras medidas destinadas a reducir los efectos del calor sobre futbolistas y árbitros.
Sin embargo, distintos especialistas advirtieron que la persistencia de temperaturas elevadas podría obligar a reforzar los protocolos de prevención en los próximos partidos.
Las previsiones indican que el episodio continuará al menos hasta el fin de semana, con posibilidades de que numerosas ciudades igualen o superen récords históricos de temperatura para comienzos de julio.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que podrían registrarse nuevos máximos diarios entre el jueves y el sábado, coincidiendo con las celebraciones patrias.
Frente a este panorama, gobiernos estatales y municipales habilitaron centros de refrigeración, reforzaron la asistencia sanitaria y multiplicaron las campañas de prevención dirigidas a la población más vulnerable.
También insistieron en la importancia de controlar el estado de salud de adultos mayores, personas que viven solas y vecinos sin acceso a sistemas de climatización.
Los meteorólogos prevén que el sistema de alta presión comience a desplazarse gradualmente durante los próximos días, aunque el descenso de las temperaturas será lento y desigual.
Mientras tanto, buena parte del este y del centro de Estados Unidos continuará bajo condiciones de calor extremo en uno de los períodos de mayor movimiento turístico y concentración de personas del calendario anual.