Clima extremo

Ola de calor en Estados Unidos: temperaturas extremas impactan en el Mundial 2026 y los festejos del 4 de Julio

Las autoridades meteorológicas advirtieron que gran parte del centro y este de Estados Unidos enfrentará temperaturas extremas y elevados índices de humedad durante el fin de semana del Día de la Independencia. El fenómeno coincide con partidos del Mundial de fútbol 2026 y con las celebraciones por los 250 años de la independencia estadounidense.