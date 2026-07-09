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Cuartos de final - Mundial 2026

Bono se vistió de héroe: le atajó un penal clave a Mbappé

El arquero marroquí se quedó con el remate desde los doce pasos del capitán galo en una de las jugadas más determinantes de la primera mitad.

Bono le atajó un penal a Mbappé. Foto: Reuters.Bono le atajó un penal a Mbappé. Foto: Reuters.
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El duelo de los cuartos de final del Mundial 2026 en el Boston Stadium tuvo su momento cumbre en la primera mitad, y fue un choque de titanes. Un hecho fundamental se gritó en toda África y se lamentó en París: Yassine Bounou le contuvo un penal clave a Kylian Mbappé.

Aunque el conjunto galo asumió el protagonismo absoluto y manejó el ritmo de la pelota, la historia de este primer tiempo quedó reducida a la tremenda pulseada psicológica y técnica que el arquero marroquí le ganó a la máxima estrella de Les Bleus.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - France v Morocco - Boston Stadium, Foxborough, Massachusetts, U.S. - July 9, 2026 France's Kylian Mbappe misses a penalty kick, saved by Morocco's Yassine Bounou REUTERS/Winslow TownsonMbappé ensayó un remate a colocar buscando el palo, pero la ejecución no fue la mejor. Foto: Reuters.

La jugada que congeló el Boston Stadium

El encuentro, cargado de tensión por la revancha de lo ocurrido en Qatar 2022, estalló a los 25 minutos. Noussair Mazraoui derribó a Mbappé dentro del área y el árbitro argentino Facundo Tello no dudó en señalar el punto del penal. Tras unos minutos de deliberación e intervención del VAR para certificar la falta, el propio '10' francés tomó la pelota dispuesto a abrir el marcador.

A los 28 minutos, el mundo se detuvo. Mbappé ensayó un remate a colocar buscando el palo, pero la ejecución no fue la mejor. Agazapado, Bono leyó a la perfección la intención del delantero, voló de manera magistral hacia su izquierda y logró atrapar el balón firme, sin dar rebote.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - France v Morocco - Boston Stadium, Foxborough, Massachusetts, U.S. - July 9, 2026 Morocco's Yassine Bounou in action as he saves a penalty kick from France's Kylian Mbappe REUTERS/Omar Aziz TPX IMAGES OF THE DAYBono se vistió de héroe. Foto: Reuters.

Las cámaras de la transmisión oficial captaron de inmediato el rostro de Mbappé, quien se quedó parado en el área gesticulando, totalmente frustrado e incapaz de disimular su malestar por la oportunidad desperdiciada.

La atajada del penal fue una inyección anímica demoledora para Marruecos y un golpe duro para Francia, que no pudo volver a vulnerar el arco de los Leones del Atlas en lo que quedó de la primera mitad. De hecho, Bono ya le había avisado al atacante del Real Madrid a los 4 minutos de juego, cuando le desactivó con solvencia un violento disparo de media distancia.

Bounou, héroe de la primera mitad

El show del arquero se extendió a lo largo de todo el período inicial. Además de ganarle el duelo personal a Mbappé, le sacó un cabezazo letal a Upamecano y un tiro a quemarropa a Désiré Doué. En la última jugada del tiempo de descuento, la fortuna también estuvo del lado de su guante: desvió con la punta de los dedos un bombazo de Lucas Digne que terminó estrellándose en el travesaño.

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