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París se blinda con drones y cortes de transporte por el partido Francia vs Marruecos

Las autoridades francesas desplegaron un fuerte dispositivo en los Campos Elíseos que incluye el cierre de estaciones de metro y la prohibición de pirotecnia. Buscan evitar disturbios en la capital antes del cruce por los cuartos de final del Mundial.

Operativo de seguridad en París.Operativo de seguridad en París.
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París reforzará este jueves su dispositivo de seguridad por el partido entre Francia y Marruecos, correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026, ante el temor de disturbios en los principales puntos de concentración de hinchas.

El encuentro se disputará desde las 17, hora argentina, en Boston, mientras que en Francia comenzará a las 22. Una hora antes, desde las 21 de París, entrará en vigencia el operativo dispuesto por la Prefectura de Policía, con controles especiales en los Campos Elíseos y alrededores.

FILE PHOTO: Police watch as people swim in the Canal Saint-Martin after public swimming was permitted in certain areas due to high temperatures amid a heatwave in Paris, France, June 26, 2026. REUTERS/Tom Nicholson/File PhotoLas autoridades francesas desplegaron un fuerte operativo. Foto: Reuters.

Operativo en Campos Elíseos y alrededores

El plan incluye la utilización de drones de vigilancia para monitorear concentraciones y detectar posibles focos de tensión en tiempo real, además de la prohibición de transportar o utilizar material pirotécnico y fuegos artificiales en la vía pública.

Las autoridades francesas buscan evitar una repetición de los incidentes registrados tras la semifinal del Mundial de Qatar 2022, cuando Francia eliminó a Marruecos y se produjeron 266 detenciones en todo el país, 167 de ellas en París.

El operativo tendrá como eje principal la zona de los Campos Elíseos, donde algunos comercios comenzaron a proteger sus fachadas y vidrieras ante el temor de saqueos o ataques, en un sector que suele transformarse en punto de celebración tras los grandes partidos de la selección francesa.

Mirá tambiénSe busca semifinalista: Francia y Marruecos vuelven a verse las caras en una cita mundialista

También habrá restricciones en el transporte público. La RATP informó cierres desde las 21 en estaciones como Argentine, George V, Madeleine, Miromesnil, Ternes y Tuileries, mientras que la línea 6 interrumpirá su servicio entre Charles de Gaulle-Étoile y Trocadéro.

La Prefectura justificó la dureza del despliegue por la posibilidad de grandes concentraciones en la capital y la periferia, además de los antecedentes recientes de disturbios durante celebraciones futbolísticas vinculadas a partidos del PSG en la Liga de Campeones.

Antecedentes de disturbios futbolísticos

Francia y Marruecos volverán a cruzarse en una instancia decisiva de un Mundial, esta vez por un lugar en las semifinales, mientras París se prepara para una noche de máxima tensión en las calles.

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