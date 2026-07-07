El Tribunal de Apelación de París confirmó el martes el fallo del Tribunal de París que declaró culpable a Marine Le Pen, líder del partido de extrema derecha Agrupación Nacional (RN) en el Parlamento francés, de malversar fondos públicos para pagar a asistentes parlamentarios europeos ficticios, aunque suavizó la condena.
Condenaron a Marine Le Pen por malversación en Francia
El Tribunal de Apelación de París ratificó el fallo por el desvío de fondos del Parlamento Europeo. La líder de Agrupación Nacional recibió una inhabilitación de 45 meses, una medida que en principio le permite competir en los comicios presidenciales de 2027.
De acuerdo con el tribunal, Le Pen fue condenada a tres años de prisión, lo que comprende una pena suspendida de dos años y un año a cumplir fuera de la prisión bajo vigilancia electrónica, y una multa de 100.000 euros (114.000 dólares).
Además, se le prohibió ejercer cargos públicos durante 45 meses, pero merced a una reducciión que se aplicó, Le Pen sigue siendo elegible en principio para postularse en las elecciones presidenciales de 2027, señalan análisis de los medios de comunicación franceses.
Antecedentes
Le Pen fue condenada a finales de marzo de 2025 por malversar fondos del Parlamento Europeo; su sentencia incluía una prohibición de cinco años para ejercer cargos públicos, con efecto inmediato, una pena de prisión de cuatro años, con dos años cumplidos bajo vigilancia electrónica, y una multa de 100.000 euros.
La disposición de inelegibilidad le prohibía postularse en las elecciones presidenciales de 2027 o en cualquier votación parlamentaria anticipada hasta 2030.
La política presentó una apelación ante el Tribunal de Apelación de París en abril del año pasado.
Le Pen se postuló a la presidencia en tres ocasiones, avanzando a la segunda vuelta en las elecciones de 2017 y 2022, pero perdió ante el presidente Emmanuel Macron en ambas ocasiones.