Fallo judicial

Condenaron a Marine Le Pen por malversación en Francia

El Tribunal de Apelación de París ratificó el fallo por el desvío de fondos del Parlamento Europeo. La líder de Agrupación Nacional recibió una inhabilitación de 45 meses, una medida que en principio le permite competir en los comicios presidenciales de 2027.