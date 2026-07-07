La televisión pública de Hungría sorprendió este martes al interrumpir la programación de su canal informativo M1 con un mensaje de disculpa dirigido a la audiencia. La emisión marcó el inicio de la reforma de los medios estatales impulsada por el nuevo gobierno del primer ministro Péter Magyar.
La televisión pública de Hungría pidió perdón al aire: "Nos disculpamos por haber mentido durante años"
La emisora estatal interrumpió su programación con un mensaje inédito tras la llegada al poder de Péter Magyar. El nuevo Gobierno inició una reforma de los medios públicos para convertirlos en un servicio independiente.
Sobre una pantalla negra, el canal reconoció el rol que desempeñó durante los últimos años bajo la administración de Viktor Orbán y anunció una transformación orientada a recuperar la independencia editorial.
El mensaje que sorprendió al país
"Los medios públicos no deben mentir. Nos disculpamos por haberlo hecho durante muchos años. Los medios públicos se están transformando ahora para ser independientes y creíbles en el futuro", indicó el comunicado emitido por la señal estatal.
El aviso también informó que el servicio informativo quedaba suspendido de manera temporal, en línea con el proceso de reorganización anunciado por el nuevo Ejecutivo.
Reforma de los medios públicos
Péter Magyar celebró la decisión a través de sus redes sociales y calificó el hecho como "un día histórico". "Hoy terminó la emisión de la propaganda en las plataformas de los medios públicos. Mintieron de noche, mintieron de día, mintieron por todas las frecuencias. Eso ahora se acabó", escribió.
La dirección interina de los medios estatales explicó que la prioridad será revisar el funcionamiento del sistema, suspender la propaganda política y reconstruir un servicio informativo "creíble, objetivo e independiente".
El fin de una etapa
La reforma también alcanzó a la radio pública Kossuth, que dejó de emitir programas informativos y pasó a una programación exclusivamente cultural. En tanto, el canal M1 retomará sus emisiones con películas mientras avanza el proceso de reorganización.
Los medios públicos estuvieron bajo el control del gobierno de Viktor Orbán entre 2010 y 2026. Durante ese período fueron cuestionados por organizaciones internacionales y sectores de la oposición por actuar como herramientas de propaganda oficial. El nuevo gobierno anticipó además que enviará al Parlamento una nueva ley de medios durante los próximos meses.