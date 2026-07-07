Entre este martes 7 y miércoles 8 de julio se lleva a cabo en Ankara, Turquía, una nueva reunión de los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
Cumbre de la OTAN: la discusión por el presupuesto de Defensa y el frente ucraniano
Turquía recibe a los líderes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Cuál es la postura de Donald Trump.
La cumbre llega en un momento de altísima tensión geopolítica y con fuertes exigencias de reestructuración financiera interna. Entre los tópicos de principal sensibilidad se posicionan el Gasto en Defensa, el apoyo a Ucrania.
Se trata de la 36ª Cumbre Oficial de la OTAN desde la fundación de la alianza en 1949 y cuenta con la presencia de los líderes de los 32 países miembros de la OTAN, además de delegaciones invitadas de países no miembros y organizaciones internacionales.
Sobre el contexto internacional en el que se da y sobre las pretensiones de los principales actores, habló en CyD Litoral Joaquín Bernardis del Observatorio de Política Internacional (OPI) de la UCSF.
Una agenda marcada por Trump
Joaquín Bernardis indicó que esta cumbre de la OTAN “parece que va a ser una de las más importantes en el último tiempo porque, si bien en ambas presidencias Trump siempre puso en el centro de la escena que los europeos tienen que aportar el 5% de su PIB en defensa, lo cierto es que este año ya la cuestión empieza a ser incluso mucho más profunda”.
“Esto principalmente se disparó por el foco que le está queriendo dar Trump en esta segunda presidencia a toda la región del IndoPacífico”, explicó Bernadis y agregó: “También se vio agravado por lo que es el conflicto en Medio Oriente. Si bien, la lógica era focalizar en China, el conflicto en Medio Oriente hace que nos tengamos que posicionar en el intermedio”.
“Estados Unidos está quitando inversión en defensa para los europeos y también tropas. Y potencialmente en el mediano y largo plazo, sistemas de defensa de misiles y posicionamiento de determinadas armas estratégicas”, comentó sobre los riesgos a los que se enfrentaría el viejo continente.
Ucrania y el “vuelto” a Europa
El columnista de CyD Litoral destacó que “también va a estar asistiendo Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, otro de los puntos clave”.
“Lo cierto es que el frente ucraniano está medianamente estabilizado y Zelensky busca pujar a su favor por mayor financiamiento por un lado y también mayor cantidad de armamentos para este año y el que viene”, comentó Bernadis sobre las intenciones iniciales del presidente ucraniano.
“Hay mucha incertidumbre de los países europeos hacia los Estados Unidos sobre cuál va a ser su rol en el corto plazo y la amenaza de Rusia, que es lo que más preocupa”, agregó en relación.
Bernardis expresó sobre esta línea del hombre de la Casa Blanca: “Trump ya estableció que los europeos se tienen que hacer cargo de su propia defensa. Si bien Estados Unidos va a estar va a estar presente llegado el caso, lo cierto es que todo el armamento en términos mucho más estratégicos va a estar mirando a Asia y no tanto a Rusia”.
El licenciado en Relaciones Internacionales agregó que las relaciones se complicaron desde las posturas europeas respecto al conflicto en Medio Oriente y que podría tratarse de un “pase de factura” de Trump a varios de los países europeos.
“Recordemos el caso de España. El conflicto que tuvo con Pedro Sánchez. También el conflicto que ha tenido tanto con Francia, específicamente con Emmanuel Macron, como el ex primer ministro Keir Starmer del Reino Unido”, sumó.
“También estos países europeos veo que no no están logrando tampoco concertar una misma posición política frente a los Estados Unidos y eso también dificulta un poco más ponerle una traba, una resistencia, a la posición un poco más de más amplia que busca Donald Trump de la OTAN, no tanto enfocado en Rusia, sino enfocado en su propia prioridad estratégica que es China”, reflexionó Bernardis.