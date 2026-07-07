#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Martes y miércoles

Cumbre de la OTAN: la discusión por el presupuesto de Defensa y el frente ucraniano

Turquía recibe a los líderes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Cuál es la postura de Donald Trump.

Donald Trump junto al anfitrión Recep Tayyip Erdogan en Ankara, Turquía. Crédito: Emrah Gurel/REUTERSDonald Trump junto al anfitrión Recep Tayyip Erdogan en Ankara, Turquía. Crédito: Emrah Gurel/REUTERS
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Entre este martes 7 y miércoles 8 de julio se lleva a cabo en Ankara, Turquía, una nueva reunión de los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

La cumbre llega en un momento de altísima tensión geopolítica y con fuertes exigencias de reestructuración financiera interna. Entre los tópicos de principal sensibilidad se posicionan el Gasto en Defensa, el apoyo a Ucrania.

Mirá tambiénTrump aseguró que el final de la guerra entre Rusia y Ucrania "está mucho más cerca"

Se trata de la 36ª Cumbre Oficial de la OTAN desde la fundación de la alianza en 1949 y cuenta con la presencia de los líderes de los 32 países miembros de la OTAN, además de delegaciones invitadas de países no miembros y organizaciones internacionales.

Sobre el contexto internacional en el que se da y sobre las pretensiones de los principales actores, habló en CyD Litoral Joaquín Bernardis del Observatorio de Política Internacional (OPI) de la UCSF.

Una agenda marcada por Trump

Joaquín Bernardis indicó que esta cumbre de la OTAN “parece que va a ser una de las más importantes en el último tiempo porque, si bien en ambas presidencias Trump siempre puso en el centro de la escena que los europeos tienen que aportar el 5% de su PIB en defensa, lo cierto es que este año ya la cuestión empieza a ser incluso mucho más profunda”.

U.S. President Donald Trump shakes hands with Turkish President Recep Tayyip Erdogan as he arrives at the Bestepe Presidential Compound during a formal welcome for the NATO summit in Ankara, Turkey, Tuesday, July 7, 2026. Emrah Gurel/Pool via REUTERSDonald Trump junto al anfitrión Recep Tayyip Erdogan en Ankara, Turquía. Crédito: Emrah Gurel/REUTERS

“Esto principalmente se disparó por el foco que le está queriendo dar Trump en esta segunda presidencia a toda la región del IndoPacífico”, explicó Bernadis y agregó: “También se vio agravado por lo que es el conflicto en Medio Oriente. Si bien, la lógica era focalizar en China, el conflicto en Medio Oriente hace que nos tengamos que posicionar en el intermedio”.

“Estados Unidos está quitando inversión en defensa para los europeos y también tropas. Y potencialmente en el mediano y largo plazo, sistemas de defensa de misiles y posicionamiento de determinadas armas estratégicas”, comentó sobre los riesgos a los que se enfrentaría el viejo continente.

Ucrania y el “vuelto” a Europa

El columnista de CyD Litoral destacó que “también va a estar asistiendo Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, otro de los puntos clave”.

Mirá tambiénUcrania reportó 26 muertos en Kiev por un ataque ruso

“Lo cierto es que el frente ucraniano está medianamente estabilizado y Zelensky busca pujar a su favor por mayor financiamiento por un lado y también mayor cantidad de armamentos para este año y el que viene”, comentó Bernadis sobre las intenciones iniciales del presidente ucraniano.

“Hay mucha incertidumbre de los países europeos hacia los Estados Unidos sobre cuál va a ser su rol en el corto plazo y la amenaza de Rusia, que es lo que más preocupa”, agregó en relación.

German Chancellor Friedrich Merz and Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy attend a bilateral meeting on the sidelines of the NATO leaders' summit in Ankara, Turkey, July 7, 2026. Michael Kappeler/Pool via REUTERSEl canciller alemán, Friedrich Merz, junto al presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, este 7 de julio en Turquía. Crédito: Michael Kappeler/REUTERS

Bernardis expresó sobre esta línea del hombre de la Casa Blanca: “Trump ya estableció que los europeos se tienen que hacer cargo de su propia defensa. Si bien Estados Unidos va a estar va a estar presente llegado el caso, lo cierto es que todo el armamento en términos mucho más estratégicos va a estar mirando a Asia y no tanto a Rusia”.

El licenciado en Relaciones Internacionales agregó que las relaciones se complicaron desde las posturas europeas respecto al conflicto en Medio Oriente y que podría tratarse de un “pase de factura” de Trump a varios de los países europeos.

ANKARA, TURKIYE - JULY 7: French President Emmanuel Macron arrives at Esenboga Airport for the 36th NATO Heads of State and Government Summit in Ankara, Turkey, on July 7, 2026. Mehmet Futsi/Pool via REUTERSEl presidente francés, Emmanuel Macron, recibido este martes en Turquía. Crédito: Mehmet Futsi/REUTERS

“Recordemos el caso de España. El conflicto que tuvo con Pedro Sánchez. También el conflicto que ha tenido tanto con Francia, específicamente con Emmanuel Macron, como el ex primer ministro Keir Starmer del Reino Unido”, sumó.

ANKARA, TURKIYE - JULY 7: Spanish Prime Minister Pedro Sanchez is welcomed by Turkish Minister of Family and Social Services Mahinur Ozdemir Goktas upon his arrival at Ankara Airport for the 36th NATO Heads of State and Government Summit in Ankara, Turkey, on July 7, 2026. Abdullah Guclu/Pool via REUTERSPedro Sanchez en Ankara, Turquía. Crédito: Abdullah Guclu/REUTERS

“También estos países europeos veo que no no están logrando tampoco concertar una misma posición política frente a los Estados Unidos y eso también dificulta un poco más ponerle una traba, una resistencia, a la posición un poco más de más amplia que busca Donald Trump de la OTAN, no tanto enfocado en Rusia, sino enfocado en su propia prioridad estratégica que es China”, reflexionó Bernardis.

Más videos que te pueden interesar

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Estados Unidos
Ucrania
Rusia
Medio Oriente
Videos

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro