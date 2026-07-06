Rusia desató durante este lunes uno de los bombardeos más devastadores de las últimas semanas contra territorio ucraniano. Una letal combinación de drones y misiles balísticos impactó de lleno en la capital, Kiev, provocando la muerte de al menos 26 personas.
Ucrania reportó 26 muertos en Kiev por un ataque ruso
La Fuerza Aérea ucraniana informó que no logró interceptar los misiles balísticos debido a la falta de municiones estadounidenses.
La ofensiva militar dejó al descubierto una realidad alarmante para el gobierno local: la crítica vulnerabilidad de sus sistemas de defensa antiaérea, jaqueados por la escasez de armamento occidental.
En el centro de Kiev, los equipos de rescate y bomberos trabajaron a contrarreloj durante horas entre los hierros retorcidos y escombros de una torre residencial que colapsó casi por completo tras el impacto de los proyectiles.
Los rescatistas lograron recuperar decenas de cuerpos y continuaban las tareas de remoción con maquinaria pesada para descartar la presencia de más civiles atrapados bajo la estructura.
El colapso de la defensa aérea
La Fuerza Aérea de Ucrania difundió un crítico informe oficial que encendió todas las alarmas tácticas. Según las estadísticas del organismo, Rusia lanzó 23 misiles balísticos y ninguno de ellos pudo ser interceptado.
Las autoridades militares atribuyeron este fracaso absoluto al agotamiento crítico de las municiones para los sistemas de defensa Patriot suministrados por Estados Unidos, los únicos componentes capaces de neutralizar proyectiles de alta velocidad y trayectorias complejas.
La estadística de los primeros días de julio expone la gravedad de la situación en el frente interno: de un total de 49 misiles balísticos disparados por las fuerzas del Kremlin en lo que va del mes, las brigadas ucranianas apenas lograron derribar cuatro.
El reclamo de Zelenski
El bombardeo estratégico se ejecutó a pocas horas del inicio de la trascendental cumbre de la OTAN que se desarrollará esta semana en Turquía. Allí está previsto un encuentro clave entre el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y el mandatario estadounidense, Donald Trump, con el objetivo de reactivar los canales de negociación sobre el conflicto que comenzó en febrero de 2022.
Durante su habitual mensaje nocturno, Zelenski no ocultó su indignación ante la falta de suministros bélicos y calificó de "simplemente absurdo" que en pleno siglo XXI la producción de interceptores no logre contener lo que denominó el "terror balístico" de Moscú.
A su vez, el líder ucraniano lanzó una propuesta para destrabar el conflicto de suministros: asegurar que Ucrania cuenta con la capacidad tecnológica e industrial para fabricar el armamento defensivo en su propio territorio, siempre y cuando Washington otorgue de forma urgente las licencias internacionales correspondientes.
"Nuestra producción alcanzaría no solo para defender Ucrania, sino también para ayudar a otros socios que los necesiten", enfatizó el mandatario, presionando por "decisiones firmes" de los aliados occidentales para frenar la sangría en las principales ciudades del país.