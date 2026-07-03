Europa

Mónaco: investigan un ajuste de cuentas mafioso contra un magnate ucraniano sancionado por Kiev

El violento ataque con paquete bomba que dejó en estado crítico a Vadym Yermolaiev y provocó la amputación de las piernas de su esposa derivó en una alerta roja de Interpol. Buscan a una sospechosa que habría escapado hacia Alemania.