La Justicia de Mónaco investiga como un presunto "ajuste de cuentas" mafioso el atentado con un paquete explosivo que hirió de gravedad al magnate ucraniano Vadym Yermolaiev (58) y a su esposa, en un hecho considerado completamente inédito en la historia del principado.
Mónaco: investigan un ajuste de cuentas mafioso contra un magnate ucraniano sancionado por Kiev
El violento ataque con paquete bomba que dejó en estado crítico a Vadym Yermolaiev y provocó la amputación de las piernas de su esposa derivó en una alerta roja de Interpol. Buscan a una sospechosa que habría escapado hacia Alemania.
El ataque ocurrió el lunes por la noche en el este de Montecarlo, en la calle Reverendo Père Louis Frolla, justo cuando el empresario regresaba a su lujosa residencia de tres pisos acompañado por su mujer y su hijo de 13 años.
La detonación del artefacto —que contenía pernos metálicos y perdigones para maximizar su poder destructivo— provocó destrozos masivos en el vestíbulo y dejó un saldo de tres familiares y otras cuatro personas heridas por la onda expansiva.
El fiscal general de Mónaco, Thibault Stéphane, caratuló provisionalmente la causa como "intento de asesinato" y "colocación de un artefacto explosivo en un lugar público con intención criminal", descartando de momento un trasfondo de terrorismo internacional.
Tras el estallido, Yermolaiev logró ser estabilizado en un hospital de Niza, pero su esposa permanece en estado crítico tras sufrir la amputación de ambas piernas. El hijo de la pareja resultó con lesiones leves.
Giro en la investigación
Aunque las primeras precisiones de las cámaras de seguridad apuntaban a un hombre que escapó a pie hacia la localidad francesa de Beausoleil, la investigación penal internacional dio un vuelco drástico en las últimas horas.
Las autoridades de Mónaco identificaron formalmente a una mujer de origen ucraniano, llamada Anastasiia Berezovska (39), como la presunta autora material del atentado. Se determinó que la sospechosa vestía ropas de hombre o fue inicialmente confundida con uno durante su huida a través de la frontera francesa.
Frente a este hallazgo, se emitió una notificación roja de Interpol para su captura inmediata bajo los cargos de intento de asesinato, conspiración criminal y uso de explosivos. Según los reportes judiciales, Berezovska reside habitualmente en Alemania y conducía un automóvil con matrícula de ese país.
En las últimas horas, la policía alemana allanó su domicilio y confiscó pruebas que ya fueron puestas a disposición de los tribunales monegascos, mientras que la sospechosa habría sido vista recientemente en territorio germano.
El trasfondo de las sanciones de Kiev
El trasfondo del ataque reactivó las alarmas sobre el círculo de millonarios refugiados en la Riviera francesa. Yermolaiev, dueño de una fortuna estimada en 230 millones de dólares a través del Grupo Alef, reside en Mónaco desde 2021.
El empresario forma parte del denominado "Batallón de Mónaco", una élite de casi un centenar de oligarcas ucranianos que abandonaron su país natal antes de la invasión rusa de 2022.
A pesar de haber condenado la invasión rusa y de haber adoptado la ciudadanía chipriota aduciendo falta de garantías judiciales en Ucrania, el magnate arrastra un complejo historial en su país de origen. En diciembre de 2023, el presidente Volodimir Zelenski le impuso estrictas sanciones financieras por un período de diez años.
El gobierno de Kiev lo acusó formalmente de eludir los bloqueos comerciales al continuar con la venta y distribución de bebidas alcohólicas en la península de Crimea —anexada por Rusia—, pagando tributos a Moscú mediante un esquema de doble etiquetado de sus productos vitivinícolas.
La Fiscalía de Mónaco ya estableció canales de comunicación directos con las autoridades judiciales de Kiev para determinar si los negocios del empresario o estas sanciones guardan relación con el brutal atentado.