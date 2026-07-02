Kiev volvió a quedar bajo fuego durante la madrugada de este jueves, en una de las ofensivas rusas más intensas de las últimas semanas contra la capital ucraniana. Las autoridades locales informaron en un primer balance al menos 13 muertos y más de 30 heridos, aunque advirtieron que la cifra podía aumentar con el avance de las tareas de rescate.
Rusia lanzó una nueva ofensiva con misiles y drones sobre Kiev: al menos 13 muertos
Además, se registraron decenas de heridos y graves daños en edificios residenciales, mientras los equipos de emergencia continuaban trabajando entre los escombros.
El ataque combinó misiles y drones lanzados contra distintos puntos del país. Según la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia disparó 74 misiles y cerca de 500 drones; una parte importante fue interceptada por las defensas antiaéreas, pero varios proyectiles impactaron en Kiev y en otras regiones.
Uno de los puntos más afectados fue el distrito de Darnitski, donde parte de un edificio residencial de nueve plantas quedó destruido. Los servicios de emergencia desplegaron cientos de rescatistas, bomberos y equipos especiales para remover escombros, asistir a vecinos y buscar a personas atrapadas.
El Ministerio de Defensa ruso confirmó el “ataque masivo” y sostuvo que estuvo dirigido contra instalaciones vinculadas a la industria militar, complejos energéticos y aeródromos militares. También lo presentó como una respuesta a ataques ucranianos contra infraestructura civil rusa, en medio de una nueva escalada de fuego cruzado entre ambos países.
Con el correr de las horas, otros reportes elevaron el balance de víctimas a al menos 17 muertos y señalaron daños en más de un centenar de edificios e infraestructuras. El alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, declaró jornada de luto en la ciudad, mientras el presidente Volodímir Zelenski reclamó más apoyo internacional para reforzar la defensa aérea ucraniana.