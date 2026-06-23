El presidente de Rusia, Vladimir Putin, denunció este martes que “los países de la OTAN están diciendo abiertamente que se están preparando para la guerra con Rusia”.
Putin apuntó contra la OTAN y Ucrania bajo el tópico "guerra"
El líder ruso advirtió sobre el aumento del gasto militar occidental y descartó negociaciones con Kiev, tras ataques a civiles en territorio ruso.
El líder de la Federación Rusa afirmó que su país está preparado para responder de manera pronta y adecuada a cualquier amenaza externa e interna.
“Si bien antes los países de la OTAN se limitaban a apoyar al régimen de Kiev, que llegó al poder por medios armados ilegales y un golpe de Estado, ahora Occidente afirma abiertamente que se prepara para la guerra con nosotros y están aumentando sus presupuestos militares y ofensivos”, indicó.
El jefe del Estado ruso señaló que la modernización de los armamentos en Rusia se lleva a cabo sobre la base científica y productiva de esa nación. Y añadió: “Es el resultado del trabajo precisamente de los científicos, diseñadores, ingenieros y obreros rusos”.
“Conforme al programa estatal de armamento, se moderniza de manera consecutiva la tríada nuclear, las fuerzas terrestres, y aumenta el potencial bélico de las Fuerzas Aeroespaciales y de la Armada”, acotó.
"Modus operandi"
Putin manifestó que "Rusia conoce a la perfección el modus operandi que los países occidentales emplean en la actualidad". Rememoró entonces que la Alemania hitleriana, incluso después de la “agresión traicionera” contra la URSS, intentó atribuir a Moscú y a Iósif Stalin la responsabilidad de la ofensiva.
De paso, comentó que este asunto sigue siendo tratado en ámbitos pseudocientíficos, según informó Sputnik News.
“Primero constituyen un escenario de amenazas contra nuestro país, nos compelan a ejecutar acciones de defensa propia, y luego nos endilgan toda suerte de acusaciones para legitimar la prosecución de su política y sus operaciones ofensivas contra Rusia”, enfatizó.
"No hay razón para negociar con Zelenski"
Putin comentó este martes la carta abierta que Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania, le dirigió a inicios de junio, señalando que actualmente no hay razón para negociar con el régimen de Kiev, dados los ataques de las fuerzas ucranianas contra objetivos civiles en Rusia.
"Estas peticiones no crean las condiciones previas [para las negociaciones]. Al contrario, solo generan un potencial de conflicto", señaló, recordando que en medio de las declaraciones de que el régimen ucraniano estaba dispuesto a las conversaciones, sus fuerzas lanzaron un ataque mortal contra una residencia estudiantil en Starobelsk, en la República Popular de Lugansk.
"[Zelenski] envió este documento. Siguen diciendo: 'Queremos una reunión personal'. ¿Y qué? Y tres días después, un ataque en Starobelsk. ¿Qué se supone que debemos entender? ¿Cuáles son las condiciones previas para las reuniones personales y las negociaciones?", enfatizó Putin.