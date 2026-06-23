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Segundos de terror en Rusia: enormes rocas casi sepultan a un auto en plena ruta

Ocurrió en Daguestán. Un desprendimiento de grandes rocas cayó sobre una carretera, destruyó parte de la barrera de contención y bloqueó el paso. No se registraron heridos.

El desprendimiento ocurrió en una ruta de Daguestán y quedó registrado por un conductor.El desprendimiento ocurrió en una ruta de Daguestán y quedó registrado por un conductor.
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Un impresionante desprendimiento de rocas estuvo a punto de provocar una tragedia en una ruta de la república rusa de Daguestán. El hecho ocurrió este lunes y quedó registrado en video por personas que circulaban por la zona.

En las imágenes se observa el momento en que una gran masa de piedras cae desde la montaña y golpea violentamente contra la ruta. El derrumbe destruyó parte de la barrera de contención, bloqueó la carretera y levantó una densa nube de polvo.

Un auto que circulaba por el lugar estuvo a pocos metros de ser alcanzado por las rocas. Afortunadamente, el vehículo logró evitar el impacto directo y no se reportaron personas heridas por el desprendimiento.

Tras el primer derrumbe, algunos conductores intentaron retirar parte de los escombros para despejar el camino. Sin embargo, un segundo desprendimiento los obligó a retroceder rápidamente ante el riesgo de nuevos impactos.

Equipos de emergencia y personal vial trabajaron en la zona para remover las piedras y restablecer el tránsito. Las autoridades pidieron circular con precaución por el sector debido a la posibilidad de nuevos deslizamientos.

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