Un impresionante desprendimiento de rocas estuvo a punto de provocar una tragedia en una ruta de la república rusa de Daguestán. El hecho ocurrió este lunes y quedó registrado en video por personas que circulaban por la zona.
Segundos de terror en Rusia: enormes rocas casi sepultan a un auto en plena ruta
Ocurrió en Daguestán. Un desprendimiento de grandes rocas cayó sobre una carretera, destruyó parte de la barrera de contención y bloqueó el paso. No se registraron heridos.
En las imágenes se observa el momento en que una gran masa de piedras cae desde la montaña y golpea violentamente contra la ruta. El derrumbe destruyó parte de la barrera de contención, bloqueó la carretera y levantó una densa nube de polvo.
Un auto que circulaba por el lugar estuvo a pocos metros de ser alcanzado por las rocas. Afortunadamente, el vehículo logró evitar el impacto directo y no se reportaron personas heridas por el desprendimiento.
Tras el primer derrumbe, algunos conductores intentaron retirar parte de los escombros para despejar el camino. Sin embargo, un segundo desprendimiento los obligó a retroceder rápidamente ante el riesgo de nuevos impactos.
Equipos de emergencia y personal vial trabajaron en la zona para remover las piedras y restablecer el tránsito. Las autoridades pidieron circular con precaución por el sector debido a la posibilidad de nuevos deslizamientos.