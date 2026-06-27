#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Profundiza su avance en Dnipropetrovsk

Rusia asegura haber conquistado otra localidad en el este de Ucrania

Las fuerzas rusas aseguraron haber tomado una nueva localidad en la región ucraniana de Dnipropetrovsk, en el marco de una ofensiva que busca ampliar su control territorial mientras continúan los bombardeos sobre distintas zonas del país.

La ofensiva rusa suma otro avance: el Kremlin afirma haber capturado una localidad en Dnipropetrovsk. Credito: REUTERS/Stringer La ofensiva rusa suma otro avance: el Kremlin afirma haber capturado una localidad en Dnipropetrovsk. Credito: REUTERS/Stringer
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El Ministerio de Defensa de Rusia informó este sábado que sus tropas capturaron la localidad de Novoakeliuvate, en la región ucraniana de Dnipropetrovsk, un nuevo avance que, según Moscú, permitirá acelerar las operaciones militares de la agrupación de fuerzas "Este" sobre ese sector del frente.

Mirá tambiénTerremoto en Venezuela: llegaron los aviones argentinos con brigadistas y equipamiento de rescate

El anuncio se enmarca en una ofensiva sostenida que las tropas rusas vienen desarrollando desde hace varios meses en el este y noreste de Ucrania, con el objetivo de ampliar el territorio bajo su control y debilitar las líneas defensivas ucranianas.

Avance gradual sobre nuevas regiones

De acuerdo con el comunicado difundido por el Ministerio de Defensa ruso, la toma de Novoakeliuvate constituye un punto estratégico para continuar el despliegue militar en Dnipropetrovsk, una región que hasta hace pocos meses permanecía relativamente alejada de los principales combates.

A serviceman of the 148th Separate Artillery Zhytomyr Brigade of the Armed Forces of Ukraine walks at a position on the front line, amid Russia's attack on Ukraine, in Dnipropetrovsk region, Ukraine June 23, 2026. REUTERS/StringerLa ofensiva rusa suma otro avance: el Kremlin afirma haber capturado una localidad en Dnipropetrovsk. Credito: REUTERS/Stringer

En los últimos meses, Rusia ha intensificado sus operaciones terrestres combinadas con ataques de artillería, drones y misiles, buscando consolidar posiciones en distintos sectores del frente oriental.

Días atrás, las autoridades militares rusas también habían anunciado la captura de la localidad de Ivolzhanske, en la región de Sumi, otra zona donde los enfrentamientos se han recrudecido durante las últimas semanas.

Una guerra que no da tregua

Mientras Moscú continúa informando avances territoriales, Ucrania mantiene una férrea resistencia y asegura que sus fuerzas siguen infligiendo importantes pérdidas al ejército ruso, aunque las condiciones en el frente continúan siendo extremadamente complejas.

Mirá tambiénJapón en alerta: ordenan evacuar a 200.000 personas por el avance de un temporal

Desde el inicio de la invasión rusa, en febrero de 2022, el conflicto se ha convertido en la guerra más sangrienta que vive Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Los combates se desarrollan a lo largo de cientos de kilómetros de frente y están acompañados por ataques casi diarios con drones y misiles contra infraestructura militar y civil.

Servicemen of the 148th Separate Artillery Zhytomyr Brigade of the Armed Forces of Ukraine fire a CAESAR self-propelled howitzer towards Russian troops at a position on the front line, amid Russia's attack on Ukraine, in Dnipropetrovsk region, Ukraine June 23, 2026. REUTERS/StringerLa ofensiva rusa suma otro avance: el Kremlin afirma haber capturado una localidad en Dnipropetrovsk. Credito: REUTERS/Stringer

La situación humanitaria continúa deteriorándose en numerosas regiones del país, mientras los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un alto el fuego siguen sin prosperar y el conflicto permanece estancado en una fase de intensos enfrentamientos y avances territoriales limitados por ambas partes.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Rusia
Ucrania
Vladimir Putin
Volodímir Zelenski​

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro