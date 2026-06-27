El Ministerio de Defensa de Rusia informó este sábado que sus tropas capturaron la localidad de Novoakeliuvate, en la región ucraniana de Dnipropetrovsk, un nuevo avance que, según Moscú, permitirá acelerar las operaciones militares de la agrupación de fuerzas "Este" sobre ese sector del frente.
Rusia asegura haber conquistado otra localidad en el este de Ucrania
Las fuerzas rusas aseguraron haber tomado una nueva localidad en la región ucraniana de Dnipropetrovsk, en el marco de una ofensiva que busca ampliar su control territorial mientras continúan los bombardeos sobre distintas zonas del país.
El anuncio se enmarca en una ofensiva sostenida que las tropas rusas vienen desarrollando desde hace varios meses en el este y noreste de Ucrania, con el objetivo de ampliar el territorio bajo su control y debilitar las líneas defensivas ucranianas.
Avance gradual sobre nuevas regiones
De acuerdo con el comunicado difundido por el Ministerio de Defensa ruso, la toma de Novoakeliuvate constituye un punto estratégico para continuar el despliegue militar en Dnipropetrovsk, una región que hasta hace pocos meses permanecía relativamente alejada de los principales combates.
En los últimos meses, Rusia ha intensificado sus operaciones terrestres combinadas con ataques de artillería, drones y misiles, buscando consolidar posiciones en distintos sectores del frente oriental.
Días atrás, las autoridades militares rusas también habían anunciado la captura de la localidad de Ivolzhanske, en la región de Sumi, otra zona donde los enfrentamientos se han recrudecido durante las últimas semanas.
Una guerra que no da tregua
Mientras Moscú continúa informando avances territoriales, Ucrania mantiene una férrea resistencia y asegura que sus fuerzas siguen infligiendo importantes pérdidas al ejército ruso, aunque las condiciones en el frente continúan siendo extremadamente complejas.
Desde el inicio de la invasión rusa, en febrero de 2022, el conflicto se ha convertido en la guerra más sangrienta que vive Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Los combates se desarrollan a lo largo de cientos de kilómetros de frente y están acompañados por ataques casi diarios con drones y misiles contra infraestructura militar y civil.
La situación humanitaria continúa deteriorándose en numerosas regiones del país, mientras los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un alto el fuego siguen sin prosperar y el conflicto permanece estancado en una fase de intensos enfrentamientos y avances territoriales limitados por ambas partes.