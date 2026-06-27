Profundiza su avance en Dnipropetrovsk

Rusia asegura haber conquistado otra localidad en el este de Ucrania

Las fuerzas rusas aseguraron haber tomado una nueva localidad en la región ucraniana de Dnipropetrovsk, en el marco de una ofensiva que busca ampliar su control territorial mientras continúan los bombardeos sobre distintas zonas del país.