Emergencia meteorológica

Japón en alerta: ordenan evacuar a 200.000 personas por el avance de un temporal

El impacto de la tormenta tropical Mekkhala y un ciclón provocó inundaciones, aludes de tierra, cortes de rutas y la suspensión masiva de vuelos y trenes bala. La Agencia Meteorológica nipona prevé lluvias extremas en las regiones cercanas a Tokio para las próximas horas.