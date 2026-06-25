Las intensas lluvias generadas por el tifón Mekkhala pusieron en alerta a gran parte de Taiwán este jueves. Aunque el fenómeno meteorológico no impactará de manera directa sobre la isla y continúa su desplazamiento hacia Japón, sus bandas externas descargaron precipitaciones torrenciales que causaron inundaciones localizadas y obligaron a tomar medidas de emergencia en distintas regiones.
Taiwán bajo agua: una lluvia torrencial inundó parte de Taipéi
Las lluvias asociadas al tifón Mekkhala provocaron anegamientos en varias regiones de Taiwán. Las autoridades evacuaron poblaciones en riesgo ante la posible ruptura de un lago natural formado por derrumbes
Uno de los puntos más afectados fue el sur del país. En el condado de Pingtung, las autoridades ordenaron la suspensión de actividades en oficinas públicas y establecimientos educativos durante la tarde, mientras que en zonas montañosas vecinas se adoptaron restricciones similares debido al riesgo de deslizamientos y crecidas repentinas.
En la capital, Taipéi, las lluvias también provocaron complicaciones. Imágenes difundidas por medios locales mostraron calles anegadas en el distrito de Neihu, donde el agua alcanzó niveles que estuvieron cerca de cubrir por completo algunos vehículos. Hasta el momento no se reportaron víctimas fatales ni heridos relacionados con el temporal.
Evacuaciones preventivas en la costa este
La situación más delicada se registra en el condado de Hualien, sobre la costa oriental de Taiwán. Allí, las autoridades iniciaron la evacuación preventiva de más de 200 personas que viven aguas abajo de un lago de barrera que se está llenando rápidamente por las lluvias.
Estos lagos se forman cuando derrumbes, rocas u otros obstáculos naturales bloquean el cauce de un río y generan una especie de represa natural. Si la acumulación de agua supera la capacidad de contención, puede producirse una ruptura repentina con consecuencias devastadoras para las poblaciones ubicadas río abajo.
La preocupación de las autoridades tiene antecedentes recientes. En 2025, otro lago de características similares colapsó durante el paso del supertifón Ragasa en una zona de Hualien, provocando una avalancha de agua y barro que dejó al menos 19 muertos y numerosos daños materiales.
Una semana más de lluvias
Los servicios meteorológicos prevén que las precipitaciones continúen durante varios días más. Si bien la intensidad tenderá a disminuir gradualmente, se espera que el tiempo inestable se mantenga sobre buena parte del territorio taiwanés durante al menos una semana.
A pesar de los inconvenientes y riesgos asociados a los tifones, las lluvias también representan un alivio para las reservas hídricas del país. Taiwán depende en gran medida de la temporada de tifones del verano y el otoño para recuperar el nivel de sus embalses luego de inviernos habitualmente secos.
El avance de Mekkhala vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de la isla frente a los fenómenos meteorológicos extremos. Ubicada en una de las regiones más activas del Pacífico occidental, Taiwán enfrenta cada año el impacto de tormentas tropicales y tifones que suelen provocar inundaciones, deslizamientos de tierra y evacuaciones masivas.