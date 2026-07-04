Guerra en Europa

Drones ucranianos alcanzan una terminal petrolera en San Petersburgo

Un ataque con drones atribuido a Ucrania impactó una terminal petrolera en San Petersburgo, generando incendios y daños en una infraestructura energética clave. Según autoridades rusas, también se registraron cortes de energía en la región de Bélgorod y la interceptación de cientos de drones en distintas zonas del país.