Un ataque con drones ucranianos durante la madrugada del 4 de julio de 2026 alcanzó una terminal petrolera en San Petersburgo, en el noroeste de Rusia, provocando daños e incendios en una infraestructura energética que ya había sido blanco de un ataque similar en junio.
Drones ucranianos alcanzan una terminal petrolera en San Petersburgo
Un ataque con drones atribuido a Ucrania impactó una terminal petrolera en San Petersburgo, generando incendios y daños en una infraestructura energética clave. Según autoridades rusas, también se registraron cortes de energía en la región de Bélgorod y la interceptación de cientos de drones en distintas zonas del país.
De acuerdo con el gobernador de la ciudad, Alexandr Beglov, las defensas antiaéreas rusas interceptaron parte del ataque, aunque algunos drones lograron impactar en el área de la terminal ubicada en el distrito de Kirovski. En redes sociales circularon imágenes y videos donde se observan columnas de humo elevándose desde el complejo industrial.
La instalación afectada había sido atacada previamente a comienzos de junio, en coincidencia con el foro económico de San Petersburgo, lo que refuerza la tendencia de ataques dirigidos contra infraestructura energética estratégica en territorio ruso.
Impacto en una terminal ya atacada previamente
Las autoridades regionales de Leningrado informaron que durante la noche fueron derribados 72 drones, aunque restos de uno de los aparatos impactaron en el puerto de Visotsk. El nuevo ataque sobre la terminal petrolera se suma a una serie de incidentes recientes que han tenido como objetivo instalaciones vinculadas al procesamiento y transporte de hidrocarburos.
El foco sobre este tipo de infraestructura es interpretado por analistas como parte de una estrategia para afectar la capacidad logística y energética de Rusia en el marco del conflicto.
El Ministerio de Defensa ruso informó que durante la misma noche fueron interceptados 389 drones en múltiples regiones del país, incluyendo Belgorod, Briansk, Leningrado, Moscú y la península de Crimea, entre otras.
Las autoridades señalaron que los sistemas de defensa aérea estuvieron operando en distintas zonas para neutralizar los ataques, que se extendieron a lo largo de un amplio territorio ruso.
En la región de Pskov, además, se reportó la caída de restos de drones que provocaron tres civiles heridos, según informaron autoridades locales.
Cortes de energía y daños en varias regiones fronterizas
En paralelo, en la región de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, se registraron cortes de electricidad en distintos sectores de la capital regional tras impactos contra una central termoeléctrica.
El gobernador local informó que los servicios de emergencia trabajaron durante la noche para atender los daños ocasionados por el ataque, que afectó la infraestructura energética y el suministro en áreas urbanas.
Con estos nuevos incidentes, el intercambio de ataques con drones entre Rusia y Ucrania continúa intensificándose, con un impacto creciente sobre infraestructura crítica en ambos países.