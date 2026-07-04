Conflicto diplomático en Asia-Pacífico

Pekín retoma operaciones marítimas cerca de Taiwán y genera críticas internacionales

La Guardia Costera de China reanudó patrullas marítimas en aguas al este de Taiwán, en el marco de una operación de control e inspección de buques que Pekín considera “legal y necesaria”. La medida generó rechazo en Taipéi y críticas de países europeos, que advierten sobre riesgos para la estabilidad regional y la libertad de navegación.