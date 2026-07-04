Un cuerpo sin vida fue hallado en la costa de Atlántida, en el departamento uruguayo de Canelones, y la Justicia investiga si corresponde a uno de los pescadores argentinos desaparecidos desde el 14 de junio en Berazategui.
Hallaron un cuerpo en Uruguay durante la búsqueda de los pescadores argentinos desaparecidos
Un cuerpo fue encontrado en la costa uruguaya de Atlántida y la Justicia investiga si corresponde a uno de los pescadores de Berazategui desaparecidos el 14 de junio en el Río de la Plata.
El hallazgo fue realizado por agentes de la Prefectura Nacional de Uruguay, que intervinieron en el lugar y dieron aviso a las autoridades judiciales.
Según la información oficial, el cadáver no presentaba lesiones externas compatibles con la intervención de terceros. En ese contexto, una de las principales hipótesis es que haya sido arrastrado por las corrientes y los fuertes vientos registrados en el Río de la Plata en los últimos días.
Pericias para determinar la identidad
La Fiscalía Letrada de Atlántida ordenó la realización de pericias forenses para establecer la causa de la muerte y confirmar la identidad de la víctima.
El resultado será clave para determinar si se trata de uno de los pescadores argentinos buscados desde hace casi tres semanas.
Los cuerpos ya identificados
Hasta el momento fueron identificados los cuerpos de Sebastián Romegialli, de 50 años, y Carlos Kovach, dos de los cinco hombres que habían salido a pescar a bordo de la embarcación “Chamigo-Ho”.
El cuerpo de Romegialli fue hallado el 26 de junio a unos 60 kilómetros de la costa de Atalaya, cerca del límite con Uruguay, luego de que la tripulación de un buque mercante advirtiera la presencia de un cadáver flotando y alertara a la Armada uruguaya.
Dos días después, el 28 de junio, un nuevo rastrillaje permitió hallar el cuerpo de Carlos Kovach en aguas del Río de la Plata, a la altura de Punta Indio. Posteriormente, su identidad fue confirmada.
Continúa la búsqueda
Si las pericias confirman que el cuerpo hallado en Atlántida corresponde a otro integrante del grupo, serían tres las víctimas identificadas y dos los pescadores aún desaparecidos.
Los cinco hombres habían partido durante la mañana del 14 de junio desde el Camping Hudson, en Berazategui, para realizar una jornada de pesca de pejerrey. La última comunicación con la embarcación se registró entre las 6 y las 8.30 de ese día.
Ante la falta de regreso, los familiares realizaron la denuncia y se puso en marcha un amplio operativo de búsqueda que abarcó distintos sectores del Río de la Plata, desde Hudson hasta las costas de Berisso, Ensenada y Magdalena, e incluso aguas jurisdiccionales de Uruguay.
Hipótesis sobre la tragedia
La embarcación contaba con chalecos salvavidas, bengalas, sistema GPS y radio VHF, aunque no tenía radiobaliza ni un sistema de posicionamiento electrónico.
La investigación continúa bajo distintas hipótesis, aunque los especialistas sostienen que las fuertes corrientes y las condiciones meteorológicas podrían haber desplazado la embarcación hacia una zona distinta de la prevista, lo que habría desencadenado la tragedia.
Mientras se aguardan los resultados de las pericias realizadas en Uruguay, los operativos de búsqueda continúan para intentar localizar a los dos pescadores que permanecen desaparecidos.