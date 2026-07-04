La pequeña isla italiana de Lampedusa volvió a convertirse este sábado en el centro de una de las discusiones más profundas que atraviesan a Europa: la migración, las fronteras y las vidas que se pierden en el Mediterráneo intentando alcanzar un futuro mejor.
León XIV desde Lampedusa: "Los muertos en el mar son víctimas de decisiones tomadas y omitidas"
n la isla símbolo del drama migratorio europeo, el Pontífice pidió pasar de la compasión a la acción y reclamó políticas de acogida y dignidad.
Hasta allí llegó el papa León XIV para realizar una visita cargada de simbolismo, gestos y mensajes políticos, sociales y religiosos que tuvieron como principal destinatario al continente europeo.
Frente a miles de fieles reunidos en el Campo Deportivo Arena, el Pontífice eligió la parábola del Buen Samaritano para describir una realidad que, según afirmó, sigue repitiéndose todos los días frente a las costas italianas.
"No sólo han visto uno, sino a miles de seres humanos caídos en manos de bandidos que los despojan de todo", expresó durante la homilía, en referencia a las redes de trata y explotación que operan sobre las rutas migratorias africanas.
La frase que impactó en Europa
El momento más fuerte del discurso llegó cuando León XIV se refirió a quienes nunca lograron completar el viaje. "El mar se ha quedado con los otros, aquellos que no consiguieron llegar a donde esperaban", lamentó el Pontífice.
Pero inmediatamente fue más allá y dejó una frase que rápidamente comenzó a recorrer medios y redes sociales de todo el mundo: "Los muertos en este mar son víctimas ya sea de decisiones tomadas o de decisiones omitidas".
La afirmación fue interpretada como un llamado directo a los gobiernos europeos y a las instituciones internacionales para revisar las políticas migratorias y la respuesta frente a las tragedias que se repiten año tras año en el Mediterráneo.
"Nos hacemos próximos, nos volvemos prójimos"
León XIV insistió durante toda la ceremonia en la necesidad de abandonar los debates abstractos y volver a poner en el centro a las personas. "Antes de cualquier consideración ideológica, quien sufre exige cercanía", sostuvo.
La síntesis de ese mensaje quedó reflejada en una frase que terminó convirtiéndose en el eje de toda la jornada pastoral: "Nos hacemos próximos, nos volvemos prójimos".
El Pontífice agradeció especialmente a los habitantes de Lampedusa, a los voluntarios, a los equipos sanitarios, a la Guardia Costera y a las organizaciones que asisten diariamente a quienes llegan a la isla tras atravesar una de las rutas migratorias más peligrosas del planeta.
Un mensaje para la política europea
Durante otro tramo de la homilía, León XIV enumeró algunas de las causas que alimentan el fenómeno migratorio. Habló del desinterés por el bien común, de la corrupción, de un sistema económico que genera exclusión y de los intereses criminales que se enriquecen aprovechándose de la desesperación de miles de personas.
Desde ese escenario, ubicado apenas a unos kilómetros del continente africano, pidió a Europa asumir una responsabilidad acorde a su historia y a sus valores.
El Papa reclamó avanzar hacia políticas capaces de "acoger, proteger, promover e integrar" a los migrantes y, al mismo tiempo, trabajar para que nadie se vea obligado a abandonar su país por la pobreza, la violencia o la falta de oportunidades.
El temor y los muros invisibles
León XIV también dejó una reflexión sobre el turismo y la convivencia en una isla que recibe simultáneamente a veraneantes y a embarcaciones repletas de personas que escapan de guerras y crisis humanitarias.
Advirtió sobre el riesgo de construir "un muro invisible entre el mar de los náufragos y el de los turistas", y pidió no acostumbrarse al sufrimiento ajeno.
Antes de despedirse, el Pontífice volvió a insistir en la necesidad de no permitir que el miedo condicione las decisiones colectivas.
"No nos dejemos vencer por el miedo", pidió.
La frase cerró una visita que, al igual que ocurrió con el histórico viaje de Francisco en 2013, buscó volver a poner rostro, nombre e historia a una crisis humanitaria que continúa golpeando las puertas de Europa.