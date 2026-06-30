Vaticano

El santafesino Lucio Ruiz fue designado por el Papa León XIV como secretario del Dicasterio para el Servicio de la Caridad

El sacerdote nacido en Santa Fe fue nombrado por el papa León XIV y asumirá el 1 de septiembre como segundo responsable de la Limosnería Apostólica, el organismo que coordina las obras de caridad del Vaticano.