El papa León XIV designó este martes al sacerdote santafesino Lucio Ruiz como nuevo secretario del Dicasterio para el Servicio de la Caridad, organismo de la Santa Sede conocido como la Limosnería Apostólica y encargado de coordinar las acciones solidarias y humanitarias del Pontífice.
El santafesino Lucio Ruiz fue designado por el Papa León XIV como secretario del Dicasterio para el Servicio de la Caridad
El sacerdote nacido en Santa Fe fue nombrado por el papa León XIV y asumirá el 1 de septiembre como segundo responsable de la Limosnería Apostólica, el organismo que coordina las obras de caridad del Vaticano.
Ruiz asumirá oficialmente el cargo el próximo 1 de septiembre, luego de desempeñarse durante más de una década como secretario del Dicasterio para la Comunicación.
Un santafesino en una nueva misión
El sacerdote argentino fue nombrado secretario del entonces denominado Secretariado para la Comunicación el 27 de junio de 2015 por el papa Francisco, con quien mantuvo una estrecha relación de trabajo durante el proceso de modernización de la comunicación vaticana.
Con su nueva designación pasará a desempeñarse como segundo responsable del organismo que impulsa las obras de caridad del Papa en todo el mundo, acompañando al prefecto Luis Marín de San Martín.
Trayectoria en la Iglesia
Antes de llegar al Vaticano, Ruiz desarrolló una extensa labor en América Latina vinculada a la comunicación y las nuevas tecnologías aplicadas a la evangelización.
También se desempeñó como asesor de la Red Latinoamericana de Información de la Iglesia y presidió el Centro de Formación y Desarrollo Nuestra Señora de Guadalupe para América Latina. En Roma fue docente en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz y profesor invitado de la Pontificia Universidad Gregoriana.
"Seguir al Señor donde nos llame"
Tras conocerse el nombramiento, Ruiz saludó al personal del Dicasterio para la Comunicación y expresó su emoción por la nueva misión encomendada por el Papa.
"Me siento completamente feliz de seguir al Señor dondequiera que nos llame", manifestó. Además, agradeció el camino recorrido durante los últimos once años y afirmó que siente "la paternidad de un proyecto ya realizado y comenzado", una experiencia que, aseguró, "jamás se desvanece".
El mismo día, el Papa también designó a Massimo Ralli como nuevo subsecretario del Dicasterio para el Servicio de la Caridad, cargo que también asumirá el 1 de septiembre.
Una voz conocida para El Litoral
Hace más de una década, cuando el entonces arzobispo de Buenos Aires acababa de ser elegido Papa, Lucio Ruiz ya explicaba a El Litoral el estilo que marcaría el pontificado de Francisco. "Representa una vuelta a la simplicidad del Evangelio", sostuvo entonces el sacerdote santafesino al analizar los primeros gestos del nuevo Pontífice.
Años más tarde, ya como secretario del Dicasterio para la Comunicación, volvió a dialogar con este medio y destacó que Francisco "va a hablar a través de los gestos", al considerar que su forma de comunicar trascendía los discursos y encontraba en los hechos cotidianos su principal mensaje. Esa mirada acompañó buena parte del trabajo que Ruiz desarrolló durante más de una década en la estructura comunicacional del Vaticano.
Creo que ese bloque enriquece mucho más la nota que simplemente enumerar su currículum, porque rescata el archivo propio de El Litoral y muestra que el diario lo entrevistó mucho antes de este nuevo nombramiento.