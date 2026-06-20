La Iglesia Católica de Costa Rica inicia una nueva etapa en la diócesis de Puntarenas. El papa León XIV designó a Elímar Gerardo Carvajal Durán como nuevo obispo de esa jurisdicción, luego de aceptar la renuncia de Óscar Gerardo Fernández Guillén, quien permaneció 23 años al frente de la sede episcopal.
A los 50 años, el papa León XIV eligió al obispo más joven de Costa Rica
El Pontífice nombró a Elímar Gerardo Carvajal Durán como nuevo obispo de Puntarenas. Con 50 años, será el integrante más joven de la Conferencia Episcopal de Costa Rica.
Con 50 años, Carvajal Durán se convertirá en el obispo más joven de la Conferencia Episcopal costarricense, en una decisión que es interpretada como una señal de renovación dentro de la Iglesia del país centroamericano.
Nacido en Grecia, en la provincia de Alajuela, el nuevo prelado fue ordenado sacerdote en 2003 y hasta ahora se desempeñaba como vicario general para la pastoral de la diócesis de Alajuela.
Su formación académica incluye estudios en Filosofía y Teología en la Universidad Católica de Costa Rica. Además, obtuvo una licenciatura en Ciencias del Matrimonio y la Familia en Valencia, España, y completó un programa de planificación pastoral del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM).
Una nueva generación en la Iglesia costarricense
La elección de un obispo de 50 años marca un recambio generacional en la estructura eclesiástica de Costa Rica. Durante más de dos décadas de ministerio, Carvajal Durán desempeñó funciones pastorales en distintas parroquias y participó en organismos vinculados a la formación y el gobierno diocesano.
Desde 2022 tenía a su cargo la coordinación de la acción pastoral de la diócesis de Alajuela y era uno de los referentes de la organización eclesial local.
La Conferencia Episcopal de Costa Rica celebró el nombramiento y convocó a los fieles a acompañar con la oración el inicio de la nueva misión. La fecha de la toma de posesión canónica será anunciada próximamente.
El legado de un obispo con más de dos décadas de gestión
La designación se produjo tras la renuncia de Óscar Gerardo Fernández Guillén, quien presentó su dimisión al superar la edad canónica establecida para los obispos. Fernández Guillén había asumido en 2001 y dejó una impronta asociada al trabajo social y al acompañamiento de las comunidades costeras de Puntarenas.
En un país donde más de la mitad de la población se identifica con el catolicismo, el cambio de conducción en una de sus diócesis más importantes genera expectativas entre los fieles y abre una etapa marcada por el desafío de fortalecer el trabajo pastoral y la cercanía con las comunidades.
La Iglesia costarricense cuenta con una amplia presencia en los ámbitos educativo y social, por lo que el nombramiento realizado por León XIV es seguido con atención tanto dentro como fuera del ámbito religioso.