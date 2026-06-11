#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Historias que emocionan

"¿De pequeño querías ser Papa?": las preguntas de Renzo que emocionaron a León XIV y dieron la vuelta al mundo

El encuentro entre un niño de seis años del barrio del Raval de Barcelona, y el Santo padre se volvió viral por la profundidad y la ternura de sus preguntas. El Pontífice respondió sobre su vocación, el sufrimiento, la pobreza y el perdón en una charla que conmovió a miles de personas.

Renzo, de seis años, sorprendió al papa León XIV con preguntas sobre la fe, el sufrimiento y la vida.Renzo, de seis años, sorprendió al papa León XIV con preguntas sobre la fe, el sufrimiento y la vida.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Una escena sencilla terminó convirtiéndose en uno de los momentos más emotivos de la visita del papa León XIV a España. En la parroquia Sant Agustí, ubicada en el barrio del Raval de Barcelona, Renzo, un niño de apenas seis años, tomó el micrófono y sorprendió al Pontífice con una serie de preguntas que desbordaron espontaneidad y profundidad.

"¿Te gusta el fútbol?", "¿De pequeño querías ser Papa?", "¿Por qué hay personas a las que les pasan cosas malas y a otras no?", "¿Por qué hay gente que vive en la calle?" y "¿Debemos perdonar siempre?" fueron algunos de los interrogantes que el pequeño planteó frente a decenas de personas.

La respuesta que más llamó la atención fue la vinculada a la vocación del Pontífice. Ante la consulta sobre si había soñado con ser Papa durante su infancia, León XIV respondió con sinceridad.

"Creo que nunca lo pensé", dijo entre sonrisas. Sin embargo, explicó que desde muy pequeño sintió el deseo de entregar su vida a Dios y que, con el paso de los años, fue descubriendo que ese camino lo llevaría al sacerdocio y a la orden de San Agustín. "Cuando el Señor llama, hay que decir que sí", afirmó.

El encuentro entre el niño y el Pontífice ocurrió en la parroquia Sant Agustí de Barcelona.El encuentro entre el niño y el Pontífice ocurrió en la parroquia Sant Agustí de Barcelona.

Preguntas simples para problemas complejos

Renzo también preguntó por el sufrimiento y las injusticias. ¿Por qué a algunas personas les ocurren cosas malas y a otras no? ¿Por qué hay gente sin hogar? Las consultas del niño reflejaron la realidad social del barrio del Raval, uno de los más diversos y vulnerables de Barcelona.

Mirá tambiénEl Papa León XIV se sumó al clima del Mundial y reveló de qué jugaba al fútbol

León XIV evitó respuestas simplistas y sostuvo que el dolor no debe interpretarse como un castigo o una voluntad de Dios. También destacó la necesidad de construir una sociedad más solidaria y de no permanecer indiferentes ante quienes sufren.

Otro de los temas abordados fue el perdón. El Papa defendió la importancia de perdonar, aunque reconoció que no siempre es fácil. Asimismo, destacó el valor de la amistad, de la comunidad y del acompañamiento a las personas mayores para que no enfrenten la soledad.

León XIV respondió con cercanía y sencillez las preguntas de Renzo durante su visita a Barcelona.León XIV respondió con cercanía y sencillez las preguntas de Renzo durante su visita a Barcelona.

Una conversación que se volvió viral

El intercambio entre Renzo y León XIV fue registrado en videos y rápidamente se viralizó en redes sociales y medios de comunicación de todo el mundo.

Mirá tambiénEl inesperado encuentro entre el León XIV y Bad Bunny en Madrid

La naturalidad del pequeño y la cercanía mostrada por el Pontífice transformaron la escena en una de las imágenes más recordadas de la visita papal a España.

Más allá de las respuestas, el episodio dejó una enseñanza: las preguntas más profundas muchas veces nacen de la mirada sencilla de un niño.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Religión
León XIV
España
Vaticano

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro