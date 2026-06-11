Historias que emocionan

"¿De pequeño querías ser Papa?": las preguntas de Renzo que emocionaron a León XIV y dieron la vuelta al mundo

El encuentro entre un niño de seis años del barrio del Raval de Barcelona, y el Santo padre se volvió viral por la profundidad y la ternura de sus preguntas. El Pontífice respondió sobre su vocación, el sufrimiento, la pobreza y el perdón en una charla que conmovió a miles de personas.