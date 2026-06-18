Gira papal

Se confirmó la visita del papa León XIV a Perú y crece la expectativa por una eventual escala en Argentina

El Vaticano confirmó una visita del papa León XIV a Perú, en el marco de una agenda pastoral en América Latina. La noticia abrió especulaciones sobre una posible gira regional que podría incluir a la Argentina, aunque por el momento no hay confirmación oficial sobre ese tramo del viaje.