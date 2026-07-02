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El Vaticano define en secreto la primera visita histórica del Papa León XIV a la Argentina

Gestiones reservadas en la Santa Sede proyectan una estadía de tres días para la primera semana de noviembre. Buscan priorizar misas multitudinarias y un fuerte contacto pastoral con los fieles.

El viaje marcaría el inicio del contacto directo del papa con los fieles de América del Sur. REUTERSEl viaje marcaría el inicio del contacto directo del papa con los fieles de América del Sur. REUTERS
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El Vaticano puso en marcha un silencioso y reservado proceso de consultas para coordinar lo que será la histórica primera visita apostólica del papa León XIV a la República Argentina. Si bien desde la Iglesia se mantiene un estricto hermetismo y no se prevé un anuncio oficial hasta que estén resueltos todos los detalles logísticos, institucionales y de seguridad, fuentes eclesiásticas y diplomáticas confirman que la fecha tentativa para el arribo está fijada para la primera semana de noviembre de 2026. La gira regional incluiría también escalas en Perú y Uruguay.

Pope Leo XIV blesses the faithful from a balcony at the Abbey of Our Lady of Montserrat, during his apostolic journey, in Montserrat, near Barcelona, Spain, June 10, 2026. REUTERS/Bruna CasasEl diseño preliminar de la agenda contempla tres destinos clave en la geografía argentina. REUTERS/Bruna Casas

Un esquema centrado en la cercanía pastoral

A diferencia de previas discusiones en la diplomacia vaticana, el debate actual ya no gira en torno a la conveniencia o no de incorporar al país en la agenda internacional de la Santa Sede, sino en cómo optimizar el tiempo disponible. La hipótesis principal contempla una permanencia de aproximadamente tres días en territorio nacional, un plazo acotado que condiciona fuertemente la diagramación del itinerario.

Bajo la premisa de que León XIV pueda encontrarse con la mayor cantidad posible de fieles, la planificación descarta un recorrido extenso por numerosas provincias del interior. En su lugar, el objetivo central es concentrar las actividades en puntos estratégicos que reúnan un alto valor simbólico y capacidad de convocatoria masiva.

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Buenos Aires, Luján y Córdoba en el radar

El diseño preliminar de la agenda, que aún permanece abierto a modificaciones, contempla tres destinos clave en la geografía argentina:

  • Buenos Aires: se evalúa la realización de una celebración litúrgica multitudinaria en un espacio de altísima capacidad, como la Avenida 9 de Julio, facilitando un recorrido en el papamóvil para el contacto directo con la ciudadanía.
  • Luján: la emblemática Basílica de Luján, epicentro de la fe mariana del país, es considerada una parada pastoral indispensable dentro del cronograma.
  • Córdoba: por su peso histórico, geográfico y religioso en el corazón del país, la provincia mediterránea se perfila como la opción elegida para federalizar la breve estadía del Pontífice.
La llegada a la Basílica marca el momento más esperado de la peregrinación. Crédito: Gentileza.La Basílica de Luján es considerada una parada pastoral indispensable dentro del cronograma.

La prudencia de la diplomacia vaticana

Desde la Conferencia Episcopal Argentina y las delegaciones diplomáticas locales reiteran que, bajo los procedimientos tradicionales de la Santa Sede, ninguna gira internacional se da por confirmada ni se anuncia oficialmente de manera anticipada. El protocolo vaticano exige la aprobación total de cada variable de seguridad, coordinación eclesiástica y agenda política con el Gobierno nacional antes de emitir un comunicado formal.

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Los contactos y sondeos reservados continuarán durante las próximas semanas en Roma con el fin de delinear los detalles técnicos y los encuentros institucionales —que involucrarían a las principales esferas del Ejecutivo nacional—. El viaje genera altas expectativas en toda la región, ya que marcaría el inicio del contacto directo de León XIV con los fieles de América del Sur tras la conclusión del Año Santo Jubilar.

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