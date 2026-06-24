La posibilidad de que el papa León XIV visite la Argentina en noviembre tomó fuerza en las últimas horas a partir de versiones surgidas en el Vaticano y de declaraciones de referentes de la Iglesia que consideran el viaje prácticamente encaminado.
Crecen las expectativas por la visita del papa León XIV a la Argentina: sería en noviembre y duraría tres días
Aunque el Vaticano aún no hizo el anuncio oficial, en ámbitos eclesiásticos dan por muy probable una gira sudamericana del pontífice que incluiría escalas en Perú, Argentina y Uruguay.
Según trascendió, la gira por América Latina se desarrollaría durante la primera quincena de noviembre y tendría una duración cercana a las dos semanas, con una extensa estadía en Perú, una visita de tres días a la Argentina y una breve escala en Uruguay.
El viaje que espera la Iglesia argentina
Uno de los que se refirió al tema fue el obispo castrense Santiago Olivera, quien se encuentra en Roma y participó este miércoles de la audiencia general encabezada por León XIV.
Tras saludar al pontífice junto a una delegación de militares argentinos que cumplen funciones en una misión de paz de Naciones Unidas en Chipre, Olivera aseguró que existen numerosas señales que apuntan a la concreción del viaje.
El obispo contó que le expresó al Papa el deseo de recibirlo en la Argentina y que la respuesta fue una sonrisa acompañada por un escueto: “Veremos”.
Una gira con escala regional
Las versiones que circulan en el Vaticano indican que Perú sería el país donde León XIV permanecería más tiempo. No se trata de un dato menor: Robert Prevost desarrolló gran parte de su vida pastoral en territorio peruano, primero como misionero agustino y luego como obispo.
En ese contexto, se habla de una permanencia de entre nueve y diez días en distintas ciudades peruanas, antes de continuar el recorrido por el Cono Sur.
La gira incluiría además una escala de aproximadamente un día y medio en Uruguay, país que también espera una visita papal desde hace varios años.
Las ciudades que podrían recibir al Papa
Si bien no existe confirmación oficial sobre el itinerario, entre los obispos argentinos surgieron algunas propuestas para la eventual visita.
Buenos Aires aparece como una parada obligada por su relevancia institucional y eclesiástica. También fueron mencionadas Córdoba y Santiago del Estero, esta última por su condición de sede primada de la Iglesia argentina.
La eventual llegada de León XIV tendría un fuerte valor simbólico para el país, que no recibe una visita papal desde abril de 1987, cuando san Juan Pablo II realizó su segundo viaje apostólico a la Argentina.
Expectativa por el anuncio oficial
La confirmación definitiva depende de la Santa Sede, que todavía no difundió el cronograma de viajes internacionales del pontífice para noviembre.
Sin embargo, distintas fuentes eclesiásticas sostienen que la organización de la gira se encuentra avanzada y que restan definiciones protocolares y diplomáticas para formalizar el anuncio.
Mientras tanto, la expectativa crece tanto dentro de la Iglesia como entre los fieles que aguardan la llegada del sucesor de Francisco al país.