Alarma sanitaria en África

Brote de ébola en República Democrática del Congo: ya suma 473 muertos y más de 1.500 casos

Las autoridades sanitarias de la República Democrática del Congo confirmaron que el brote de ébola declarado en mayo ya dejó 473 muertos y 1.502 casos confirmados. La epidemia, concentrada en el este del país pero con expansión regional, mantiene en alerta a la Organización Mundial de la Salud por su elevada letalidad y su potencial de propagación en África subsahariana.