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Trump aseguró que el final de la guerra entre Rusia y Ucrania "está mucho más cerca"

El presidente de Estados Unidos afirmó que el conflicto podría encaminarse hacia su desenlace y sostuvo que las negociaciones avanzan. Sus declaraciones llegan en la previa de una nueva cumbre de la OTAN.

Donald Trump aseguró que el final de la guerra está más cerca de lo que muchos creen. Foto: ReutersDonald Trump aseguró que el final de la guerra está más cerca de lo que muchos creen. Foto: Reuters
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que el final de la guerra entre Rusia y Ucrania "está mucho más cerca de lo que la gente cree", en un contexto marcado por la continuidad de los enfrentamientos y a pocas horas de una nueva cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Las declaraciones del mandatario se producen mientras el conflicto atraviesa su quinto año y continúa generando preocupación por la escalada militar en distintas regiones de Europa del Este.

El mensaje de Trump

Consultado por periodistas sobre la situación entre Rusia y Ucrania, Trump se mostró optimista respecto de un posible desenlace del conflicto y dejó una definición que rápidamente tuvo repercusión internacional.

En declaraciones previas a una reunión con el consejo de administración del Kennedy Center, Trump ofreció información actualizada sobre el conflicto en curso con Irán. Foto: REUTERS / Jonathan Ernst.La guerra volverá a ocupar un lugar central en la próxima cumbre de la OTAN. Foto: Reuters

"Considero que estamos mucho más cerca de lo que la gente cree", afirmó el presidente estadounidense, sin brindar mayores precisiones sobre las negociaciones o eventuales avances diplomáticos entre las partes.

Las palabras del mandatario llegan en un momento de intensa actividad internacional, con reuniones previstas entre los países aliados para analizar el escenario de seguridad en Europa.

Continúan los ataques

Pese al optimismo expresado por Trump, en los últimos días se registró un recrudecimiento de las hostilidades entre ambos países, con nuevos ataques sobre territorio ucraniano y también en distintas zonas de Rusia.

¿Puede ser posible un encuentro en Moscú? Volodimir Zelenski y Vladímir Putin, presidentes de Ucrania y Rusia respectivamente. Reuters/DWRusia y Ucrania mantienen intensos intercambios de ataques mientras continúa el conflicto. Foto: Reuters

Las autoridades de Kiev denunciaron bombardeos contra infraestructura clave, mientras que Moscú volvió a acusar a Ucrania de realizar ataques que afectan a la población civil y a instalaciones estratégicas.

Expectativa por la cumbre de la OTAN

Las declaraciones del presidente estadounidense se conocen en la antesala de una nueva cumbre de la OTAN, donde el conflicto entre Rusia y Ucrania volverá a ocupar un lugar central en la agenda de los líderes occidentales.

El encuentro buscará coordinar posiciones sobre el respaldo a Ucrania y evaluar la evolución del escenario militar y diplomático, en medio de un conflicto que ya supera los cinco años de duración.

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