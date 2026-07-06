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Meme y escándalo

Trump revivió el conflicto con Meloni tras burlas y el pedido de una “perimetral”

El mandatario estadounidense volvió a cuestionar a la dirigente italiana en redes y reactivó viejas polémicas diplomáticas en el plano político global.

Trump publicó un meme donde se ve a la líder italiana y el texto: “Se necesita una orden de alejamiento”.Trump publicó un meme donde se ve a la líder italiana y el texto: “Se necesita una orden de alejamiento”.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar tensión diplomática con la primera ministra italiana Giorgia Meloni luego de publicar en redes sociales un meme que insinúa una supuesta obsesión de la líder europea hacia él.

La publicación, difundida en su cuenta de Truth Social, muestra una imagen editada en la que Meloni aparece mirando a Trump, acompañada del texto “se necesita una orden de alejamiento”, una referencia que en Argentina se conoce como “perimetral”.

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El meme en redes sociales

El contenido compartido por Trump reabrió la polémica en torno a su vínculo con la mandataria italiana. La imagen, de tono irónico, fue interpretada como una nueva provocación hacia una de las figuras europeas con las que mantiene una relación política fluctuante.

El gesto se inscribe en una serie de declaraciones y cruces mediáticos que ya habían tensado el vínculo entre ambos dirigentes en meses anteriores.

Trump se burla de Meloni y pide una “perimetral".Trump se burla de Meloni y pide una “perimetral".

Las acusaciones sobre el G7 y las fotos

En junio, Trump afirmó que Meloni habría buscado en reiteradas oportunidades tomarse fotografías con él durante la cumbre del G7 realizada en Francia. Además, sugirió que su popularidad en Italia se habría visto afectada por su postura hacia Estados Unidos.

“Probablemente esté contenta de que hablara con ella. No tenía por qué hacerlo”, expresó en una entrevista con el medio italiano La7.

En esa misma línea, agregó: “Me suplicó que me hiciera una foto con ella. Tenía tantas ganas de hacerse una foto conmigo. No me habría hecho la foto, pero me dio pena”.

La respuesta de Meloni

Las declaraciones generaron malestar en Roma y derivaron incluso en la cancelación de una visita oficial de Italia a Estados Unidos, tras considerarse “ofensivas” las expresiones del mandatario estadounidense.

FILE PHOTO: U.S. President-elect Donald Trump meets with Italian Prime Minister Giorgia Meloni at Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida, U.S. January 4, 2025. Italian Government/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT./File PhotoTrump dijo que Meloni buscó en repetidas ocasiones la oportunidad de tomarse fotos con él durante la cumbre.

Por su parte, Meloni sostuvo que se encontraba “asombrada” por lo dicho por Trump y calificó sus afirmaciones como “completamente inventadas”. En ese contexto, respondió con firmeza: “Hay una cosa que él debería recordar: ni yo ni Italia suplicamos jamás”.

Antecedentes del conflicto

El episodio reciente se suma a un antecedente ocurrido en abril, cuando Trump cuestionó a la dirigente italiana por su negativa a implicar a su país en la guerra en Irán. En aquella ocasión, expresó sorpresa y decepción por lo que consideró una falta de “valentía”.

Pese a los cruces, Meloni había sido considerada en distintos momentos como una de las principales aliadas de Trump en Europa, llegando incluso a desempeñar un rol de mediación entre posiciones de Estados Unidos y el bloque europeo.

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