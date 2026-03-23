Revés en Italia

Giorgia Meloni sufrió su primera gran derrota electoral tras el rechazo de los italianos a la reforma judicial

El “No” se impuso con el 54% de los votos en el referendo y frenó los cambios estructurales en la magistratura. La caída del proyecto constitucional debilita la agenda de la coalición de derecha que gobierna desde 2022.