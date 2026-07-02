Relaciones internacionales

Estados Unidos mantiene su plan político para Venezuela pese a la emergencia por los sismos

El diplomático John Barrett confirmó que la estrategia de tres fases del gobierno de Donald Trump sigue bajo el mismo rumbo. Washington reconoció que el escenario de reconstrucción cambió tras la catástrofe, pero aclaró que la millonaria asistencia del Comando Sur no modificará la agenda de fondo con el país caribeño.