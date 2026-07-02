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Estados Unidos mantiene su plan político para Venezuela pese a la emergencia por los sismos

El diplomático John Barrett confirmó que la estrategia de tres fases del gobierno de Donald Trump sigue bajo el mismo rumbo. Washington reconoció que el escenario de reconstrucción cambió tras la catástrofe, pero aclaró que la millonaria asistencia del Comando Sur no modificará la agenda de fondo con el país caribeño.

Barrett confirmó que la estrategia de Donald Trump sigue bajo el mismo rumbo. Foto: Reuters.Barrett confirmó que la estrategia de Donald Trump sigue bajo el mismo rumbo. Foto: Reuters.
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El encargado de negocios estadounidense, John Barrett, ratificó que la hoja de ruta de Washington para Venezuela no varía ante la emergencia por los sismos, mientras que el Comando Sur coordina la búsqueda de supervivientes y la asistencia logística.

Barrett aseguró que el plan de tres fases del gobierno de Donald Trump para Venezuela se mantiene, aún con la emergencia provocada por los terremotos que sacudieron al país y la amplia operación humanitaria desplegada por Washington.

En conversación con periodistas, junto con el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis L. Donovan, Barrett afirmó que la atención a la crisis humanitaria no modifica la hoja de ruta planteada para Venezuela.

Venezuela's interim President Delcy Rodriguez meets U.S. Charge d'Affaires to Venezuela, John M. Barrett, at Miraflores Palace in Caracas, Venezuela, April 24, 2026. Miraflores Palace/Handout via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.Estados Unidos mantiene su plan político para Venezuela pese a la emergencia por los sismos. Foto: Reuters.

“El presidente (Donald Trump) y el secretario (de Estado, Marco Rubio) han expuesto un plan de tres fases para Venezuela que permanece intacto”, dijo al responder una pregunta sobre si la tragedia obligaba a cambiar esa estrategia.

El diplomático explicó que la primera fase sigue centrada en la estabilidad del país. Barrett reconoció, sin embargo, que la reconstrucción tendrá ahora un escenario distinto tras los terremotos. Agregó que una vez superada la fase más crítica de la emergencia seguirán centrados en salvar vidas. “Después volveremos a la fase 2 y la recuperación económica de Venezuela”, indicó.

“La reconstrucción se ve un poco distinta ahora después del devastador terremoto, pero la recuperación económica ya había comenzado y volveremos a centrarnos en esta inversión y la recuperación de la economía”, señaló.

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“Hay más vidas que salvar”

Barrett informó que la asistencia estadounidense supera los 300 millones de dólares y señaló que equipos de búsqueda y rescate enviados desde Florida habían logrado rescatar cinco supervivientes, entre ellos una madre y una niña, y a un ciudadano estadounidense que había sido reportado como desaparecido.

El general Donovan indicó que el Comando Sur reforzó la respuesta liderada por el Departamento de Estado y reiteró que la prioridad continúa siendo la búsqueda y el rescate de supervivientes.

A drone view shows collapsed buildings in the aftermath of the June 24 earthquakes, in La Guaira, Venezuela, July 1, 2026. REUTERS/Ricardo ArduengoBarrett informó que la asistencia estadounidense supera los 300 millones de dólares. Foto: Reuters.

“Hay más vidas que salvar, también hay más suministros que se pueden distribuir y estaremos combinando esfuerzos para apoyar al pueblo de Venezuela”, afirmó.

El jefe militar indicó que las fuerzas estadounidenses permanecerán en Venezuela mientras sean necesarias las labores de asistencia.

“Seguiremos haciéndolo hasta que este trabajo se termine, y en cuanto terminemos nos iremos de Venezuela y regresaremos a nuestras operaciones normales”, dijo.

Sobre el despliegue del buque Fort Lauderdale, Donovan dijo que permanecerá en apoyo de la operación humanitaria hasta que el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa, en coordinación con el gobierno venezolano, determinen el final de la misión.

“Estamos enfocados en salvar vidas, encontrar a personas que todavía están en los escombros y poder establecer condiciones logísticas, y también la entrega de suministros y ayuda”, afirmó.

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