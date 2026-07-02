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Tras los terremotos

Venezuela: socorristas continúan la búsqueda de personas en la zona de desastre

En medio del duelo nacional, brigadas civiles y delegaciones extranjeras intensifican los trabajos en La Guaira, la zona más devastada. Mientras arribaron más de 2.000 toneladas de asistencia internacional, el Gobierno condecoró a los equipos de socorro que colaboran tras el sismo que ya dejó casi 2.300 muertos.

Socorristas continúan la búsqueda de personas en la zona de desastre. Foto: Reuters.Socorristas continúan la búsqueda de personas en la zona de desastre. Foto: Reuters.
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Voluntarios civiles, rescatistas nacionales e internacionales y altas autoridades del Gobierno de Venezuela, continúan trabajando en zonas afectadas por los fuertes terremotos del 24 de junio.

Rescue workers transport survivor Hernan Alberto Gil, who was trapped for over a week at a collapsed mall following June 24 earthquakes, in La Guaira, Venezuela, July 2, 2026. REUTERS/Maxwell BricenoIntensifican los trabajos en La Guaira. Foto: Reuters.

La cifra de muertos subió a 2.295

El doblete sísmico, que estremeció al país sudamericano hace una semana, provocó hasta ahora 2.295 fallecidos, más de 11.200 heridos y 12.841 personas damnificadas, según el balance oficial presentado por las autoridades.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, inspeccionó hospitales, campamentos y bases de operaciones internacionales en el estado de La Guaira (litoral central), la región más golpeada por el colapso de infraestructuras y edificaciones residenciales, declarada como zona de desastre.

A drone view shows collapsed buildings in the aftermath of the June 24 earthquakes, in La Guaira, Venezuela, July 1, 2026. REUTERS/Ricardo ArduengoLa Guaira es la zona más devastada tras los terremotos. Foto: Reuters.

En medio del duelo que atraviesa el país, la presidenta encargada, encabezó en la noche de este miércoles un acto cargado de simbolismo para agradecer a brigadas internacionales de rescate.

Las delegaciones de Italia y Suiza fueron condecoradas con la medalla Héroes de Venezuela, en su segunda clase, en reconocimiento a su participación en las labores de búsqueda y salvamento en zonas devastadas por los terremotos de 7,2 y 7,5, ocurridos el pasado 24 de junio.

Mirá tambiénArribaron 2.000 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela, mientras crecen las colaboraciones

Llegó más ayuda humanitaria

El canciller venezolano, Yván Gil, informó la madrugada de este jueves que más de 2.000 toneladas de ayuda humanitaria internacional llegaron al país, en medio de las labores de atención a la población afectada

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