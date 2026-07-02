Tras los terremotos

Venezuela: socorristas continúan la búsqueda de personas en la zona de desastre

En medio del duelo nacional, brigadas civiles y delegaciones extranjeras intensifican los trabajos en La Guaira, la zona más devastada. Mientras arribaron más de 2.000 toneladas de asistencia internacional, el Gobierno condecoró a los equipos de socorro que colaboran tras el sismo que ya dejó casi 2.300 muertos.