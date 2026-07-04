Este sábado, los Estados Unidos conmemoran un hito histórico sin precedentes: el cuarto de milenio de su nacimiento como nación soberana. Al cumplirse los 250 años de la declaración de la independencia de la corona británica, millones de ciudadanos se volcaron a las calles en festejos que se extienden a lo largo y ancho de todo el territorio.
EE.UU. celebra su cuarto de milenio: Trump aseguró que el país "está más fuerte que nunca"
En una jornada repleta de actos patrióticos, EE.UU. celebra 250 años de independencia. Trump destaca el poderío actual del país en un mensaje público.
En medio de este clima de fuerte fervor nacionalista, el presidente Donald Trump envió un contundente mensaje a sus compatriotas a través de sus redes sociales, donde subrayó que la potencia norteamericana 'está más fuerte que nunca', marcando el pulso político y social de una jornada histórica.
Una convocatoria que desafió al clima en la capital
El epicentro de las celebraciones civiles y militares se concentró en Washington D.C., donde una verdadera marea humana cubrió los espacios principales de la capital. A pesar de los pronósticos meteorológicos previos que anticipaban marcas térmicas agobiantes para la jornada veraniega, el público respondió de manera masiva.
El propio jefe de Estado hizo alusión a las condiciones climáticas y al marco de concurrencia en sus plataformas digitales. "A pesar del calor, que no es tanto como se había pronosticado, la multitud en DC es increíble. Y el amor hacia nuestro país es más fuerte", remarcó el mandatario, buscando sintonizar de primera mano con el pulso de los asistentes en los alrededores del Capitolio y el National Mall.
Mística fundacional y demostración de fuerza
Los tradicionales desfiles contaron este año con un despliegue de logística militar y exhibiciones aéreas que capturaron la atención de locales y turistas. Trump no ahorró elogios para el desempeño de las fuerzas de seguridad involucradas, al afirmar que los shows en el cielo estadounidense 'alcanzaron un nivel nunca antes visto'. "¡Qué grandes pilotos, qué gran equipo!', exclamó a través de sus canales oficiales.
Más temprano, en un breve contacto previo con la ciudadanía, el mandatario estadounidense había rescatado los valores de los Padres Fundadores, apelando a la mística e identidad nacional. "Mediante el coraje, el sacrificio y la convicción inquebrantable de que todos los hombres son creados iguales, Estados Unidos se forjó como una nación indivisible bajo Dios", señaló el presidente, retomando las bases conceptuales de la declaración de 1776.
El saludo de Milei: "Hacer a toda América grande otra vez"
Desde la Argentina, el presidente Javier Milei se sumó a las felicitaciones internacionales por el emblemático aniversario y reforzó el marcado alineamiento ideológico que mantiene con la gestión de Donald Trump. A través de un mensaje en sus redes sociales, el mandatario argentino elogió las bases conceptuales que dieron origen a la potencia del norte, señalando que su independencia se fundó en "una idea simple pero a la vez revolucionaria: que todos los hombres son iguales ante Dios, y que son poseedores de derechos naturales inalienables a la vida, la libertad y la propiedad".
En su publicación, Milei contrapuso el modelo estadounidense con las ideas colectivistas al sostener que dicha premisa permitió al país convertirse en 'el opuesto absoluto de los países que abrazaron las ideas contrarias: las del comunismo'. Concluyó su salutación trazando un paralelismo entre ambas naciones de cara al futuro: "Confío en que sigan siendo un faro de libertad en el norte, mientras volvemos a hacer de la Argentina un faro de libertad en el sur. ¡Feliz 4 de julio!".
El cierre de una jornada histórica
Las actividades oficiales por el 250° aniversario están planificadas para extenderse hasta las últimas horas de este sábado. La histórica jornada conmemorativa en Washington culminará por la noche con un masivo despliegue de fuegos artificiales que iluminará los monumentos principales de la capital federal, marco que servirá de antesala para el discurso central de Donald Trump ante la ciudadanía.