En Nueva York

Argentina presente: la Fragata Libertad lideró el desfile por los 250 años de Estados Unidos

El buque escuela de la Armada Argentina se convirtió en el gran protagonista de las celebraciones en la costa este norteamericana. Frente a la mítica Estatua de la Libertad, lideró una imponente formación de más de 30 embarcaciones de todo el mundo, consolidando su rol como Embajadora de los Mares.