La imponente silueta de la Fragata ARA “Libertad” recortándose contra el horizonte de Manhattan quedará guardada en las páginas doradas de la diplomacia naval de nuestro país. En el marco de su 54º Viaje de Instrucción, el buque escuela de la Armada Argentina asumió una responsabilidad histórica: encabezar la formación internacional de buques en Nueva York durante los festejos centrales por el 250° aniversario de la Independencia de los Estados Unidos.
Argentina presente: la Fragata Libertad lideró el desfile por los 250 años de Estados Unidos
El buque escuela de la Armada Argentina se convirtió en el gran protagonista de las celebraciones en la costa este norteamericana. Frente a la mítica Estatua de la Libertad, lideró una imponente formación de más de 30 embarcaciones de todo el mundo, consolidando su rol como Embajadora de los Mares.
Frente a la emblemática Estatua de la Libertad, el gran velero argentino lideró un desfile náutico que congregó a más de 30 embarcaciones de distintas naciones. La jornada no solo destacó por su rigurosidad militar y tradición marítima, sino que se convirtió en una muestra cabal de cooperación internacional y de los lazos de amistad que unen a los pueblos a través del océano.
Una travesía de honores por la costa este
El arribo a la "Gran Manzana" se produjo tras una intensa y fructífera agenda en la costa este norteamericana. Semanas atrás, la unidad civil y militar había amarrado en Norfolk y, más recientemente, completó una exitosa estancia de una semana en el puerto de Baltimore.
Antes de su zarpada hacia Nueva York, la tripulación recibió a bordo la visita del Agregado Naval a los Estados Unidos de América, Contraalmirante Osvaldo Raúl Chiñi, junto a otras autoridades civiles y militares, quienes despidieron a la dotación que continuaría su derrota con un claro destino de protagonismo internacional.
Durante su paso por Baltimore, los guardiamarinas en comisión no solo participaron de los eventos náuticos del programa Sail250 —una organización que desde 1976 promueve la presencia de grandes veleros—, sino que llevaron adelante una agenda de alto valor educativo y cultural. Los jóvenes futuros oficiales visitaron la Academia Naval de los Estados Unidos en la ciudad de Annapolis, donde intercambiaron experiencias formativas, y recorrieron sitios históricos en Washington D.C.
El bronce de Brown en el corazón de Baltimore
Uno de los momentos más emotivos de la escala previa a Nueva York tuvo lugar en el Centro de Visitantes del puerto interior de Baltimore. Allí se inauguró un busto en memoria del Almirante Guillermo Brown, máximo héroe naval argentino, emplazado junto a una placa conmemorativa instituida años atrás por la Armada Argentina. Este acto reafirmó la huella indeleble de la historia naval de nuestro país en latitudes extranjeras.
Posteriormente, las jornadas de puertas abiertas volvieron a demostrar el magnetismo de la fragata. Miles de residentes y turistas locales recorrieron las cubiertas de la "Embajadora de los Mares", interactuando con la dotación para interiorizarse sobre las características del buque y la rigurosa vida a bordo.
Identidad y diplomacia en un pedazo de patria flotante
Más allá de la complejidad técnica y náutica que implica liderar una flota internacional en aguas neoyorquinas, la presencia de la Fragata Libertad encierra un profundo significado cultural. En sus velas desplegadas viaja el mensaje de paz y amistad de una nación libre y soberana, representando los rasgos y costumbres de un país íntimamente ligado al mar.
Cada puerto que recibe al gran velero se transforma en una ventana hacia la idiosincrasia y el ser nacional argentinos. Con su destacada participación en el cuarto de milenio de los Estados Unidos, la Fragata Libertad ratificó, una vez más, que no solo es la pieza fundamental en la enseñanza de los cadetes de la Armada, sino también el instrumento diplomático más noble y vistoso con el que la República Argentina se presenta ante el mundo.