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Estados Unidos conmemora 250 años de independencia con mensajes de unidad y un masivo evento en Washington

Estados Unidos celebra este sábado el 250.º aniversario de su independencia con actos oficiales, mensajes de líderes políticos y celebraciones masivas en Washington, en una jornada marcada por el calor extremo y un fuerte despliegue simbólico en torno a los valores fundacionales del país.

EEUU celebra 250 años de independencia con actos masivos. Credito: REUTERS/Adam GrayEEUU celebra 250 años de independencia con actos masivos. Credito: REUTERS/Adam Gray
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Estados Unidos conmemora este 4 de julio el 250.º aniversario de la firma de la Declaración de Independencia de 1776 con una agenda de celebraciones que combina actos oficiales, mensajes diplomáticos y un despliegue festivo de gran escala en la capital federal.

El secretario de Estado, Marco Rubio, encabezó las expresiones institucionales al difundir un mensaje dirigido a gobiernos aliados y sedes diplomáticas bajo la consigna #Freedom250. En su intervención, reivindicó los principios fundacionales del país —“vida, libertad y búsqueda de la felicidad”— como ejes de la identidad estadounidense y del rol internacional de Washington.

A person watches as helicopters perform a flyover near the Statue of Liberty during the Sail 250 parade of ships in New York Harbor as the United States celebrates its 250th anniversary on Independence Day, in Jersey City, New Jersey, U.S., July 4, 2026. REUTERS/Adam GrayEEUU celebra 250 años de independencia con actos masivos

En paralelo, la Casa Blanca preparó una de las celebraciones más ambiciosas de los últimos años.

El tradicional espectáculo de fuegos artificiales en el National Mall fue ampliado y presentado como el más grande de la historia reciente, acompañado por sobrevuelos militares y un operativo especial de seguridad. Por la noche, el presidente Donald Trump encabezará un evento central en Washington como parte del cierre de la jornada.

Un aniversario atravesado por el clima extremo

Las celebraciones se desarrollan en medio de una intensa ola de calor que afecta a gran parte del país. Con más de 160 millones de personas bajo alertas meteorológicas, varias actividades públicas fueron modificadas o directamente canceladas, incluido el desfile principal en Washington.

Military aircraft perform a flyover during the Sail 250 parade of ships in New York Harbor as the United States celebrates its 250th anniversary on Independence Day, as seen from Liberty State Park in Jersey City, New Jersey, U.S., July 4, 2026. REUTERS/Adam GrayEEUU celebra 250 años de independencia con actos masivos

En la capital se registran temperaturas cercanas a los 39°C, con sensaciones térmicas que superan ampliamente los 40°C, lo que obligó a reconfigurar parte de los eventos al aire libre previstos para la fecha.

La conmemoración del aniversario también estuvo acompañada por mensajes de líderes internacionales. Entre ellos, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, destacó el rol histórico de Estados Unidos en la defensa de la libertad y agradeció el apoyo militar recibido en el marco de la guerra con Rusia.

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Desde el ámbito político y deportivo, distintas instituciones estadounidenses también se sumaron a la celebración, incluyendo la NBA y equipos de la liga de béisbol como los New York Yankees, que difundieron mensajes alusivos al aniversario y a los valores de unidad y comunidad.

Un festejo con fuerte carga simbólica

El 250.º aniversario encuentra a Estados Unidos en un contexto de alta visibilidad internacional y con una narrativa oficial centrada en la reafirmación de sus valores fundacionales.

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Entre actos masivos, gestos diplomáticos y una fuerte puesta en escena en Washington, la fecha se consolidó como uno de los eventos cívicos más relevantes de la última década en el país.

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