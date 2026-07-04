250° Aniversario

Estados Unidos conmemora 250 años de independencia con mensajes de unidad y un masivo evento en Washington

Estados Unidos celebra este sábado el 250.º aniversario de su independencia con actos oficiales, mensajes de líderes políticos y celebraciones masivas en Washington, en una jornada marcada por el calor extremo y un fuerte despliegue simbólico en torno a los valores fundacionales del país.