Arabia Saudita afirmó este sábado que responderá con firmeza si los rebeldes hutíes de Yemen concretan sus amenazas de atacar territorio saudita, incluidos aeropuertos e infraestructura estratégica. La advertencia fue emitida por el portavoz militar de la coalición liderada por Riad, Turki al Maliki, en un contexto de creciente tensión en la región.
Arabia Saudita advierte que responderá con firmeza ante posibles ataques hutíes
Arabia Saudita advirtió que responderá con “firmeza y fuerza sin precedentes” si los rebeldes hutíes de Yemen concretan sus amenazas de atacar territorio saudita y su infraestructura aérea. La advertencia se produce en medio de una nueva escalada verbal vinculada a restricciones sobre el espacio aéreo y vuelos entre Saná y Teherán.
“El reino responderá con toda firmeza y con una fuerza sin precedentes a cualquier intento de atentar contra su seguridad, sus ciudadanos y sus bienes nacionales”, señaló el funcionario en un comunicado oficial.
La declaración llega pocas horas después de que el portavoz militar hutí, Yehya Sarea, advirtiera que los rebeldes podrían atacar “intereses vitales” de Arabia Saudita si continúa lo que consideran restricciones sobre el espacio aéreo en zonas bajo su control en Yemen.
Advertencias cruzadas y nueva escalada verbal
El intercambio de declaraciones refleja una nueva escalada retórica entre ambas partes, en un conflicto que se mantiene activo desde hace años y que ha tenido múltiples episodios de enfrentamientos directos y ataques transfronterizos.
Desde el lado hutí, se aseguró que fuerzas sauditas intentaron impedir el aterrizaje de un vuelo en el aeropuerto de Saná, en el marco de operaciones vinculadas a desplazamientos de delegaciones y traslados humanitarios. Estas acusaciones no fueron abordadas directamente por el comunicado saudita.
Riad, por su parte, evitó referirse a los señalamientos específicos y centró su mensaje en advertir sobre una respuesta militar ante cualquier ataque.
El conflicto aéreo entre Saná y Teherán como detonante
Uno de los puntos centrales de la tensión reciente es el control del espacio aéreo yemení. Los hutíes sostienen que buscan reactivar vuelos entre Saná y Teherán, mientras que Arabia Saudita y sus aliados mantienen restricciones argumentando razones de seguridad y prevención del ingreso de armamento.
El gobierno saudita ha reiterado en diversas oportunidades que dichas limitaciones buscan impedir el flujo de armas hacia los rebeldes, en un conflicto donde Irán es señalado por países occidentales y árabes como un actor de apoyo militar a los hutíes, acusación que Teherán niega.
En este contexto, los rebeldes han insistido en que continuarán operando vuelos en la ruta Saná–Teherán, lo que suma un nuevo foco de fricción en la disputa regional.
Un frente de tensión persistente en la guerra de Yemen
El conflicto en Yemen, iniciado en 2014, ha atravesado múltiples fases de escalada militar, negociaciones fallidas y acuerdos parciales. La intervención de la coalición liderada por Arabia Saudita ha sido un factor clave en la dinámica del enfrentamiento.
Aunque en los últimos años se han impulsado intentos de mediación internacional, la situación sigue siendo volátil, con episodios recurrentes de ataques y contraataques, tanto dentro del territorio yemení como hacia zonas fronterizas sauditas.
En este escenario, las recientes amenazas cruzadas reactivan la preocupación por una posible nueva escalada militar en una de las crisis más prolongadas de Medio Oriente.