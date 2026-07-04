Escala la tensión en Yemen

Arabia Saudita advierte que responderá con firmeza ante posibles ataques hutíes

Arabia Saudita advirtió que responderá con “firmeza y fuerza sin precedentes” si los rebeldes hutíes de Yemen concretan sus amenazas de atacar territorio saudita y su infraestructura aérea. La advertencia se produce en medio de una nueva escalada verbal vinculada a restricciones sobre el espacio aéreo y vuelos entre Saná y Teherán.