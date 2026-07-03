Fenómeno natural

Una foca violeta sorprendió en California: la explicación científica detrás del inusual color

El hallazgo de una foca elefante con un llamativo pelaje violeta generó sorpresa entre visitantes y especialistas en un parque estatal de California. Tras las primeras hipótesis, expertos determinaron que se trata de un fenómeno natural y transitorio provocado por algas marinas, sin consecuencias para la salud del animal.