Un pingüino sorprendió a los turistas que disfrutaban de las aguas cristalinas de Praia Grande, en Arraial do Cabo, una de las zonas más visitadas del estado de Río de Janeiro. La presencia del animal llamó rápidamente la atención de quienes estaban en la playa, que comenzaron a observarlo y fotografiarlo desde la costa.
Alzó a un pingüino en una playa de Brasil y desató indignación entre los turistas
Lo que parecía un momento de asombro ante la aparición de fauna marina terminó convertido en una escena polémica. Un bañista, cautivado por el animal, decidió acercarse, levantarlo y sostenerlo en brazos, pese a que se trataba de una especie silvestre que no debe ser manipulada por personas sin autorización.
El episodio fue captado por el operador de un dron y generó indignación entre testigos y usuarios en redes sociales. Aunque la intención del hombre pudo haber sido afectuosa o impulsada por la curiosidad, especialistas y normas ambientales advierten que este tipo de contacto puede poner en riesgo al animal y también derivar en sanciones.
La legislación ambiental brasileña prohíbe tocar, cargar, alimentar o intentar devolver al mar por cuenta propia a los pingüinos que aparecen en las playas. Al tratarse de fauna silvestre, cualquier intervención debe quedar en manos de organismos competentes o equipos especializados en rescate de animales marinos.
El caso funciona como una advertencia para turistas y vecinos: los pingüinos pueden parecer simpáticos e indefensos, pero deben ser admirados a distancia. Ante la presencia de uno de estos animales en la costa, la recomendación es no tocarlo, evitar rodearlo, mantener alejadas a las mascotas y dar aviso a las autoridades correspondientes.