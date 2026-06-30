Reacción viral

La insólita estrategia de un turista argentino para ganarse a los militares en Costa de Marfil

Un viajero argentino que recorre África en moto compartió un video que rápidamente se volvió viral. Al cruzarse con un militar armado en Costa de Marfil, decidió presentarse como turista y regalarle una estampita de Lionel Messi. La reacción del uniformado sorprendió a todos.