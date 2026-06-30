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La insólita estrategia de un turista argentino para ganarse a los militares en Costa de Marfil

Un viajero argentino que recorre África en moto compartió un video que rápidamente se volvió viral. Al cruzarse con un militar armado en Costa de Marfil, decidió presentarse como turista y regalarle una estampita de Lionel Messi. La reacción del uniformado sorprendió a todos.

Un argentino mostró cómo Messi le “abrió puertas” durante su viaje por África.Un argentino mostró cómo Messi le “abrió puertas” durante su viaje por África.
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Un argentino encontró en Lionel Messi una suerte de salvoconducto inesperado durante su recorrida por África. Mientras atravesaba Costa de Marfil en moto, se cruzó con un militar armado y, para evitar inconvenientes, decidió frenar, explicar que era turista y apelar a un recurso bien argentino: una estampita del capitán de la Selección.

La escena, registrada en video y compartida en redes sociales, muestra el momento en que el turista le entrega al uniformado una imagen de Messi. Lejos de reaccionar con indiferencia, el militar se mostró emocionado, sonrió y terminó besando la estampa del astro argentino.

El episodio no tardó en viralizarse por la mezcla de tensión, sorpresa y humor. El argentino contó que esas tarjetas de Messi se convirtieron en una herramienta clave durante su viaje y que le “abrieron muchas puertas” en distintos países africanos.

La secuencia volvió a demostrar el alcance mundial de la figura de Messi, cuyo reconocimiento trasciende idiomas, fronteras y contextos.

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El video generó miles de reacciones entre usuarios que destacaron la devoción en el mundo entero por el futbolista y la creatividad del viajero para resolver una situación que podía volverse incómoda. Una vez más, Messi funcionó como contraseña universal: alcanzó una estampita para cambiar el clima del encuentro.

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