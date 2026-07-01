Espectáculo imponente

Cataratas del Iguazú: la crecida del río elevó el caudal y sorprende a los visitantes

Las lluvias registradas en la cuenca alta del río Iguazú incrementaron notablemente el caudal de agua y modificaron el paisaje de uno de los principales destinos turísticos del país. La intensa bruma y la fuerza de los saltos sorprenden a quienes visitan el Parque Nacional Iguazú, donde todos los circuitos permanecen habilitados.