Las Cataratas del Iguazú atraviesan uno de esos momentos en los que la naturaleza vuelve a mostrar toda su potencia. Luego de las intensas lluvias registradas en el sur de Brasil durante los últimos días, el caudal del río Iguazú creció de manera significativa y transformó el paisaje de la principal área protegida de Misiones.
Cataratas del Iguazú: la crecida del río elevó el caudal y sorprende a los visitantes
Las lluvias registradas en la cuenca alta del río Iguazú incrementaron notablemente el caudal de agua y modificaron el paisaje de uno de los principales destinos turísticos del país. La intensa bruma y la fuerza de los saltos sorprenden a quienes visitan el Parque Nacional Iguazú, donde todos los circuitos permanecen habilitados.
La fuerza del agua, el aumento de la bruma y el rugido de los saltos volvieron a convertir a la Garganta del Diablo en el gran atractivo para miles de turistas que recorren diariamente el Parque Nacional Iguazú.
El aumento del caudal cambió la postal de las Cataratas
El incremento del volumen de agua comenzó a observarse a partir del ingreso de la creciente proveniente de la cuenca alta del río Iguazú, ubicada en territorio brasileño. Según el monitoreo hidrológico, el caudal alcanzó valores muy superiores al promedio habitual, que suele ubicarse entre los 1.500 y 1.800 metros cúbicos por segundo.
En esta oportunidad, el río superó ampliamente esos registros, ofreciendo una imagen muy distinta a la observada apenas semanas atrás, cuando el caudal se encontraba por debajo de los niveles normales.
La consecuencia más visible es la enorme cantidad de agua que cae sobre los 275 saltos que conforman las Cataratas del Iguazú. En sectores como la Garganta del Diablo, el incremento del caudal genera una espesa nube de vapor que reduce parcialmente la visibilidad desde las pasarelas, aunque al mismo tiempo potencia la experiencia sensorial para los visitantes.
La fuerza con la que el agua impacta sobre el cañón produce una bruma constante que, dependiendo de la dirección del viento, envuelve por completo los miradores y deja a quienes se acercan completamente mojados en pocos minutos.
Esta situación, lejos de representar un inconveniente, es considerada por muchos turistas como uno de los grandes atractivos del paseo.
Desde el Parque Nacional Iguazú explicaron que este tipo de escenarios es habitual luego de importantes precipitaciones registradas en Brasil, donde se encuentra gran parte de la cuenca del río.
El agua tarda varias horas en llegar hasta las Cataratas, por lo que el comportamiento del caudal depende directamente de las lluvias ocurridas aguas arriba.
Además del mayor volumen de agua, otro fenómeno llamó la atención de los visitantes: la coloración más oscura y, por momentos, rojiza del río.
Los especialistas señalan que este cambio se debe al arrastre de sedimentos desde la cuenca alta, una situación frecuente cuando se producen lluvias intensas en la región.
A pesar del crecimiento del río, las autoridades aclararon que el nivel actual se encuentra lejos de las crecidas extraordinarias registradas en años anteriores, cuando fue necesario cerrar sectores del parque por razones de seguridad.
Todos los circuitos permanecen habilitados
El incremento del caudal no alteró el funcionamiento del Parque Nacional Iguazú. Las autoridades informaron que los principales circuitos turísticos permanecen habilitados, incluida la Garganta del Diablo, el Circuito Superior, el Circuito Inferior y el Sendero Verde, por lo que los visitantes pueden recorrer normalmente las distintas pasarelas.
El único sector que permanece temporalmente cerrado es el Sendero Macuco, una medida vinculada al estado de los caminos luego de las lluvias registradas en la región y no al comportamiento de las Cataratas.
Prestadores turísticos destacaron que este tipo de escenarios suele ser especialmente buscado por quienes visitan el destino.
Aunque una menor cantidad de agua permite apreciar con mayor claridad las formaciones rocosas y cada uno de los saltos, cuando el caudal aumenta el paisaje adquiere una dimensión completamente distinta por la fuerza de la corriente y el sonido permanente del agua.
Las imágenes difundidas en las últimas horas por organismos turísticos y visitantes muestran una Garganta del Diablo cubierta por una densa cortina de vapor, con un caudal que ofrece una de las postales más impactantes del invierno misionero.
El comportamiento del río continuará siendo monitoreado de manera permanente mediante los sistemas hidrológicos que permiten anticipar posibles variaciones en el caudal.
En caso de registrarse nuevas lluvias importantes en Brasil, el volumen de agua podría mantenerse elevado durante varios días más.
Las autoridades recordaron que el Parque Nacional Iguazú cuenta con protocolos de seguridad que permiten adaptar el funcionamiento de los circuitos según las condiciones hidrológicas.
En situaciones de crecidas extraordinarias, algunas pasarelas pueden cerrarse preventivamente para proteger a los visitantes, aunque por el momento no fue necesario aplicar esas restricciones.
Mientras tanto, quienes llegan a Misiones encuentran una de las versiones más imponentes de las Cataratas del Iguazú.
El aumento del caudal convierte a la Garganta del Diablo en un escenario dominado por el estruendo del agua y la permanente bruma que asciende desde el fondo del cañón, una imagen que confirma por qué este sitio, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco y una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo, continúa siendo uno de los destinos más visitados de Argentina durante todo el año.