Un episodio de riesgo tuvo lugar durante el fin de semana en las Cataratas del Iguazú, cuando un turista decidió arrojarse al agua para recuperar un teléfono celular que se le había caído mientras recorría una de las pasarelas del circuito turístico.
Cataratas del Iguazú: un turista se lanzó al agua para recuperar su celular
El hecho ocurrió en el sector brasileño de las Cataratas del Iguazú. El hombre cruzó las barreras de seguridad para rescatar un teléfono que había caído al agua. La escena fue filmada por otros visitantes y derivó en la intervención del personal del parque.
La situación ocurrió en el lado brasileño del parque, en las inmediaciones de la Garganta del Diablo, y fue registrada por varios visitantes que presenciaron la maniobra. Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales y medios de comunicación, generando repercusión por el peligro que implicó la acción.
Una maniobra riesgosa en una zona de acceso restringido
De acuerdo con la información difundida por medios brasileños y argentinos, el protagonista del hecho es un ciudadano brasileño que, tras advertir que su teléfono había caído al agua, decidió abandonar el recorrido habilitado para el público y cruzar las barreras de protección instaladas en el lugar.
Los videos muestran cómo el hombre se aproxima a una zona cercana al cauce del río Iguazú, desciende hacia un sector restringido y permanece durante algunos segundos sobre una superficie rocosa mojada y resbaladiza.
El lugar se encuentra muy próximo a uno de los principales saltos del complejo turístico y presenta condiciones especialmente peligrosas debido a la fuerza de la corriente, la humedad permanente y la presencia de niebla generada por el agua.
Según se observa en las grabaciones, el turista logró localizar el dispositivo y regresó por sus propios medios a la pasarela. No sufrió lesiones y tampoco se reportaron incidentes con otros visitantes. Sin embargo, la maniobra provocó momentos de tensión entre quienes observaban la escena, conscientes de los riesgos asociados a cualquier ingreso no autorizado a sectores cercanos a las cataratas.
La situación movilizó además al personal de seguridad y a los bomberos civiles que prestan servicio dentro del Parque Nacional Iguaçu. Cuando los rescatistas llegaron al lugar, el hombre ya había regresado al circuito turístico, aunque igualmente fue interceptado y notificado sobre el incumplimiento de las normas de seguridad vigentes.
Qué dijeron las autoridades del parque
Tras el episodio, las autoridades del parque recordaron que está expresamente prohibido superar las barandas de protección, sentarse sobre ellas o ingresar a zonas restringidas, ya sea para tomar fotografías o para recuperar objetos personales.
Las normas están señalizadas a lo largo de todo el recorrido y forman parte de los protocolos de seguridad diseñados para prevenir accidentes en uno de los atractivos naturales más visitados de Sudamérica.
Desde la administración del área protegida explicaron que, cuando un visitante pierde algún objeto en sectores de difícil acceso, debe informar inmediatamente al personal del parque. A partir de esa notificación, los equipos especializados evalúan la posibilidad de recuperar el elemento según las condiciones de seguridad del lugar y los riesgos que pueda implicar la operación.
De acuerdo con reportes difundidos posteriormente, el turista fue acompañado por personal de seguridad hasta finalizar el recorrido y luego retirado del predio por haber infringido las normas establecidas para los visitantes.
En los últimos años, tanto en el lado argentino como en el brasileño de las Cataratas del Iguazú, se registraron intervenciones de personal de seguridad para evitar situaciones similares vinculadas a personas que intentan acercarse más allá de los límites permitidos para obtener fotografías o recuperar pertenencias.
Las Cataratas del Iguazú, compartidas por Argentina y Brasil, reciben cada año a millones de turistas. Su imponente caudal y la complejidad geográfica del entorno convierten a las medidas de seguridad en un aspecto central para la preservación de visitantes y trabajadores.
Por ese motivo, las autoridades insistieron en la necesidad de respetar las indicaciones del personal y los sectores delimitados para el público, con el objetivo de evitar accidentes que puedan tener consecuencias graves.