Preocupación

Cataratas del Iguazú: un turista se lanzó al agua para recuperar su celular

El hecho ocurrió en el sector brasileño de las Cataratas del Iguazú. El hombre cruzó las barreras de seguridad para rescatar un teléfono que había caído al agua. La escena fue filmada por otros visitantes y derivó en la intervención del personal del parque.