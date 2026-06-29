Harry Styles generó preocupación entre sus fanáticos durante un concierto en el estadio de Wembley, en Londres, después de atragantarse con agua en pleno escenario. El episodio ocurrió mientras el Reino Unido atravesaba una ola de calor y el artista realizaba una de sus habituales intervenciones con una botella.
Harry Styles se atragantó con agua y preocupó a sus fans en pleno show en Wembley
El cantante intentaba realizar su clásico truco con una botella de agua cuando se atragantó y cayó al piso. Tras unos segundos de tensión, logró incorporarse y salir del escenario por sus propios medios.
El cantante intentó hacer el conocido “whale spout”, un truco en el que bebe agua y luego la expulsa hacia arriba. Sin embargo, algo salió mal: Styles se atragantó, cayó al piso y permaneció algunos segundos recostado mientras intentaba recuperarse.
Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron al artista aflojándose la corbata y golpeándose el pecho con la mano, en medio de la preocupación del público. La escena se volvió rápidamente viral y generó comentarios de alarma entre quienes seguían el show y los videos compartidos por fanáticos.
Después del susto, Harry Styles logró estabilizarse, se incorporó y saludó al público. Luego abandonó el escenario por sus propios medios, lo que llevó algo de tranquilidad a los asistentes.