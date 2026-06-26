Estilo e identidad

El lujo se vuelve performance: cómo el vestuario de Harry Styles revoluciona la moda pop

En su última gira, el cantante británico transformó sus conciertos en una narrativa visual única. Junto al estilista Harry Lambert, fusiona sastrería de corte amplio, seda de colores intensos y guiños retro de las firmas más exclusivas del mundo.