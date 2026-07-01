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Llegó julio y volvieron los memes de Julio Iglesias: la tradición viral que nunca falla

Con el inicio de julio, las redes sociales volvieron a activar una de sus tradiciones más curiosas: los memes de Julio Iglesias.

“Ya es julio”: las redes se llenaron otra vez de memes de Julio Iglesias.“Ya es julio”: las redes se llenaron otra vez de memes de Julio Iglesias.
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Como cada año, la llegada de julio trajo consigo un fenómeno ya instalado en las redes sociales: los memes de Julio Iglesias. La tradición viral volvió a ocupar publicaciones, historias y comentarios con montajes del cantante español, frases humorísticas y juegos de palabras que se repiten, se renuevan y vuelven a circular apenas cambia el mes.

La tradición viral se repite cada año y marca el comienzo del séptimo mes.La tradición viral se repite cada año y marca el comienzo del séptimo mes.
Los usuarios volvieron a combinar clásicos, montajes y juegos de palabras con el nombre de Julio.Los usuarios volvieron a combinar clásicos, montajes y juegos de palabras con el nombre de Julio.

El recurso es simple, pero efectivo. La coincidencia entre el nombre del artista y el séptimo mes del año convirtió a Iglesias en protagonista involuntario de una ola de humor que ya tiene vida propia. Usuarios de distintos países comenzaron a compartir imágenes editadas, frases clásicas y nuevas ocurrencias para marcar el arranque de julio.

La imagen del cantante español se transformó en una tradición anual de las redes sociales.La imagen del cantante español se transformó en una tradición anual de las redes sociales.
La tradición viral se repite cada año y marca el comienzo del séptimo mes.La tradición viral se repite cada año y marca el comienzo del séptimo mes.

La particularidad del fenómeno está en su persistencia. Año tras año, los memes regresan con fuerza y hasta se adelantan algunos días, como si se tratara de una cuenta regresiva informal dentro de internet. Hay quienes celebran los clásicos y quienes buscan renovar el repertorio con nuevas referencias, sin perder el tono liviano que caracteriza a esta tradición viral.

La imagen del cantante español se transformó en una tradición anual de las redes sociales.La imagen del cantante español se transformó en una tradición anual de las redes sociales.
La imagen del cantante español se transformó en una tradición anual de las redes sociales.La imagen del cantante español se transformó en una tradición anual de las redes sociales.

Así, los memes de Julio Iglesias volvieron a confirmar su lugar como un clásico en las redes sociales. No importa cuántas veces hayan circulado ni cuántas versiones existan: cada comienzo de julio las redes los esperan, los reciclan y los celebran como parte de un ritual humorístico que ya parece imposible de frenar.

Los usuarios volvieron a combinar clásicos, montajes y juegos de palabras con el nombre de Julio.Los usuarios volvieron a combinar clásicos, montajes y juegos de palabras con el nombre de Julio.
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