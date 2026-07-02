Hito científico

Nació en Argentina el primer cerdo clonado de América Latina diseñado para trasplantes humanos

Científicos de la UBA y la UNSAM lograron gestar un clon porcino con edición génica de "triple knockout", una técnica avanzada que busca burlar el sistema inmune humano. El avance abre un camino histórico para resolver la crítica escasez de órganos en el país y el mundo.