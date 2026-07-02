En un logro sin precedentes para la ciencia regional, Argentina se convirtió en el primer país de América Latina —y el tercero en el mundo, detrás de Estados Unidos y China— en documentar el nacimiento de un cerdo clonado con tres modificaciones genéticas.
Nació en Argentina el primer cerdo clonado de América Latina diseñado para trasplantes humanos
Científicos de la UBA y la UNSAM lograron gestar un clon porcino con edición génica de "triple knockout", una técnica avanzada que busca burlar el sistema inmune humano. El avance abre un camino histórico para resolver la crítica escasez de órganos en el país y el mundo.
Este desarrollo, fruto de una alianza estratégica entre la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), busca derribar la principal barrera de los xenotrasplantes (el trasplante de células o tejidos de animales a humanos): el rechazo hiperagudo del sistema inmunitario del receptor.
La urgencia del proyecto se respalda en cifras críticas. Según datos del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), actualmente más de 7.000 personas se encuentran en lista de espera para un trasplante urgente en Argentina, en un contexto donde apenas se registran nueve donantes por cada millón de habitantes. En lo que va de 2026, solo se han podido concretar unas 900 intervenciones en el país, lo que vuelve indispensable la búsqueda de alternativas biológicas viables.
La ingeniería detrás del "triple knockout"
El candidato idóneo para este tipo de desarrollos es el cerdo, debido a su compatibilidad fisiológica y anatómica con el ser humano, sumado a su rápida capacidad de reproducción. Sin embargo, el cuerpo humano tiende a destruir un órgano animal en cuestión de minutos al identificarlo como una amenaza invasora masiva.
Para superar este obstáculo, el equipo de la UNSAM liderado por el científico Adrián Mutto implementó una sofisticada técnica de edición génica molecular en el laboratorio. Los investigadores consiguieron desactivar tres genes específicos del animal —un proceso denominado científicamente como "triple knockout"—, los cuales son los responsables directos de activar la respuesta inmune defensiva y ultraagresiva del cuerpo humano.
Del laboratorio al quirófano de la UBA
Una vez editados molecularmente los embriones en la UNSAM, el equipo de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA asumió la fase clínica y quirúrgica. Mediante una intervención quirúrgica de transferencia embrionaria mínimamente invasiva, los expertos implantaron 120 embriones editados en una cerda receptora.
Marcelo Acerbo, veterinario especialista en reproducción porcina y profesor de la UBA, detalló el rol clave de la institución: "Somos los responsables del mantenimiento de la gestación y el parto, es decir, somos el eslabón final del proyecto, pero también el inicio de la etapa de crianza de los lechones".
Acerbo fue el encargado de inducir y sincronizar de forma exacta el ciclo de la hembra para garantizar las condiciones óptimas de la implantación. El nacimiento exitoso de este primer lechón representa la consolidación de una ingeniería reproductiva sumamente refinada.
El futuro: hacia órganos a la medida del cuerpo humano
El nacimiento de este ejemplar es solo el primer paso de un plan a largo plazo. Los científicos ya custodian a otras dos cerdas preñadas con clones en desarrollo y proyectan sumar cinco clones más. El siguiente gran paso científico consistirá en realizar un "knock-in", es decir, introducir siete genes humanos adicionales en las células del cerdo para maximizar la compatibilidad biológica.
Esta futura fase también contempla el bloqueo de hormonas de crecimiento del animal. Esto permitirá modelar y adaptar el tamaño exacto de órganos como el corazón o el hígado porcino, evitando que excedan la capacidad física del cuerpo humano, dado que un cerdo adulto promedio puede superar los 200 kilos.
Antes de que se evalúe cualquier tipo de ensayo clínico en seres humanos, el camino regulatorio y científico demandará varios años de estudios preclínicos exhaustivos, los cuales deberán ser rigurosamente certificados y validados por el INCUCAI para asegurar que no se desencadenen respuestas de rechazo.